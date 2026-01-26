Huelva acoge el lanzamiento del proyecto europeo Agree para poner en valor las expediciones náuticas del Atlántico

Archivo - Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA - Archivo

HUELVA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Huelva será esta semana el escenario del lanzamiento del proyecto europeo Agree-Routes of the Great Nautical Expeditions in the Atlantic Area, una iniciativa de cooperación transnacional que trabaja para poner en valor el legado histórico, cultural y patrimonial de las grandes expediciones náuticas atlánticas desde una perspectiva europea y de turismo sostenible.

El encuentro se celebrará del 27 al 29 de enero y reunirá en la capital a representantes de las entidades socias del proyecto procedentes de España, Portugal, Francia e Irlanda, ha indicado la Diputación de Huelva en una nota.

El evento se estructura en tres jornadas. El primer y el último día estarán dedicados a reuniones técnicas de coordinación entre los socios, visitas a espacios donde se desarrollarán las acciones piloto del proyecto o relacionados con las expediciones náuticas y sesiones de trabajo centradas en la planificación estratégica, la gobernanza y la comunicación. En este marco, los socios conocerán las actuaciones previstas en la provincia de Huelva, vinculadas no sólo al patrimonio colombino sino también al papel histórico de los marinos onubenses en las grandes expediciones oceánicas.

La jornada central, el miércoles 28 de enero, estará abierta al público general y se articulará en torno a la Conferencia Inaugural 'Grandes Expediciones Atlánticas desde una Perspectiva de Red', que tendrá lugar en el Aula de Grados de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la Universidad de Huelva, en el Campus de El Carmen. Esta jornada reunirá a académicos y expertos para "reflexionar sobre la puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial compartido por los territorios de la fachada atlántica" y sobre la creación de una red atlántica de cooperación en torno a estas rutas históricas.

El programa de la conferencia abordará, entre otros contenidos, la presentación del proyecto Agree, la puesta en marcha de su Comité Científico Consultivo y de la futura Asociación Atlántica, así como distintas ponencias y grupos de trabajo centrados en la comunicación, la interpretación cultural y el desarrollo de un nuevo Itinerario Cultural Atlántico basado en las grandes expediciones náuticas. En el programa se realizará también un análisis del papel desempeñado por los marinos onubenses en estos procesos históricos y a su proyección desde una visión contemporánea y europea.

Agree tiene como objetivo principal la creación de la Red Atlántica para la Valorización de las Grandes Expediciones Náuticas, aplicando el marco de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa y promoviendo un modelo de turismo azul sostenible, innovador y de calidad. El proyecto contempla acciones piloto en Huelva, Lagos y Sines (Portugal) y en la región francesa de Ouest Charente-Pays du Cognac, que servirán como espacios demostrativos del futuro itinerario cultural europeo.

El proyecto Agree está liderado por la Diputación Provincial de Huelva y cuenta con un presupuesto total de 2,38 millones de euros. Esta iniciativa está cofinanciada al 75% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del programa de cooperación territorial europea Interreg Espacio Atlántico, que apoya iniciativas de cooperación transnacional orientadas al desarrollo sostenible y la valorización del patrimonio común de los territorios atlánticos.