Huelva acogerá este fin de semana un encuentro internacional de agentes de todos los cuerpos de seguridad

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Huelva será sede los próximos 7, 8 y 9 de noviembre de un encuentro de la Asociación Internacional de Policía (IPA). Las delegaciones de Andalucía y Huelva organizan unas jornadas que tendrán como eje el evento el 'Día del Socio' el sábado 8 en el edificio de la Gota de Leche de la capital onubense a las 12,30 horas.

Según indica IPA en una nota, este acto, que servirá para entregar distinciones y diplomas de reconocimientos a socios por trayectorias y méritos, incluye un acto de hermanamiento de la Delegación de Andalucía con la Delegación Sur de Portugal.

Está prevista la asistencia de los máximos dirigentes de la IPA en España y Portugal, Ricardo Salas y Fernando Pinto respectivamente, además de sus homólogos en las regiones española, Pablo Barbecho, y lusa, Fernando Palma, protagonistas del acontecimiento. También han confirmado su presencia las autoridades locales y provinciales de Huelva.

Entre el resto de actividades que se desarrollarán durante el próximo fin de semana destacan las reuniones de directivas, las visitas a distintos municipios onubenses y las comidas de convivencia con familiares.

La IPA engloba a más de 372.000 miembros de todo el mundo, de los que 12.000 son españoles al sumar agentes de diferentes cuerpos, como Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales.

La asociación, fundada sobre "los valores de la amistad, la cooperación internacional y la paz mediante los lazos de unión entre profesionales", tiene un estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y reconocimiento en organismos como el Consejo de Europa.