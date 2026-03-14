Huelva contará con una Oficina de Turismo Inteligente con inteligencia artificial

Archivo - Imagen del Paseo Colón de Huelva - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Turismo, ha anunciado que pondrá en marcha una Oficina de Turismo Inteligente basada en inteligencia artificial (IA) que permitirá ofrecer a los visitantes una atención personalizada, accesible y disponible las 24 horas del día.

Según ha dado a conocer el Ejecutivo local en una nota, la iniciativa, según el Consistorio, forma parte de la estrategia municipal para avanzar hacia un modelo turístico "más innovador, sostenible y conectado con las nuevas tecnologías" y está incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Huelva, The British Legacy', financiado por la Unión Europea (UE) a través de los fondos Next Generation.

De este modo, esta nueva herramienta contará con asistentes virtuales multiidioma, pantallas interactivas, realidad aumentada para visualización de rutas y monumentos y analítica de datos para conocer mejor el perfil del visitante.

Por su parte, la concejala de Turismo, Comercio y Juventud del Ayuntamiento de Huelva, Pastora Giménez, ha destacado que "con esta Oficina de Turismo Inteligente dan un paso decisivo para situar a Huelva a la vanguardia de los destinos que utilizan la innovación y la tecnología para mejorar la experiencia de sus visitantes" y ha invitado a que "cualquier persona que quiera conocer Huelva lo haga de manera fácil y personalizada".

Además, Giménez ha apuntado que "la incorporación de asistentes virtuales, herramientas de realidad aumentada y sistemas de recomendación permitirá que cada visitante diseñe su propia forma de conocer Huelva, accediendo en cualquier momento a rutas, monumentos o propuestas culturales adaptadas a sus intereses".

En esta línea, el Consistorio local ha apuntado que el nuevo espacio incorporará asistentes virtuales multidioma capaces de interactuar con los visitantes en tiempo real, ofreciendo información sobre los principales atractivos de la ciudad, eventos culturales, rutas turísticas o recomendaciones adaptadas a los intereses de cada usuario.

Según ha valorado la concejala, gracias a estas herramientas, los visitantes podrán planificar itinerarios personalizados y descubrir la ciudad de forma más intuitiva, con especial atención a productos turísticos singulares como la ruta vinculada al Legado Británico, "uno de los ejes estratégicos del desarrollo turístico de Huelva".

De esta forma, la Oficina de Turismo Inteligente se integra dentro del proyecto 'Huelva The British Legacy', una estrategia integral impulsada por la Administración local para valorar la histórica presencia británica en la ciudad durante los siglos XIX y XX, ligada al desarrollo minero e industrial que transformó Huelva. El legado británico, según ha afirmado Giménez, constituye "una de las señas de identidad más singulares de la ciudad, con elementos patrimoniales, culturales y urbanísticos que diferencian a Huelva de otros destinos turísticos".

A través de este proyecto, el Consistorio busca recuperar y proyectar este patrimonio bajo criterios de sostenibilidad económica, social y medioambiental, "generando nuevas oportunidades de empleo y diversificando la oferta cultural y turística".

En contexto, 'Huelva The British Legacy' se articula en torno a cinco grandes líneas de actuación, que incluyen la creación de un club de producto turístico especializado, la rehabilitación de espacios patrimoniales emblemáticos, la recuperación del Cementerio Británico, la puesta en marcha de la Oficina de Turismo Inteligente y la celebración anual de una Feria del Legado Británico.

Entre estas actuaciones, la Administración local ha destacado la rehabilitación integral de la Casa Grande de la Casa Colón, antiguo Hotel Colón construido en 1883 para alojar a los directivos de la Rio Tinto Company Limited, actualmente en obras para convertirse en un espacio moderno destinado a la promoción turística, cultural y de eventos.

Con una inversión superior a los tres millones de euros, el proyecto "permitirá modernizar este edificio histórico incorporando mejoras en eficiencia energética, accesibilidad universal y nuevos espacios expositivos vinculados al patrimonio británico de la ciudad", ha precisado el Consistorio.

Finalmente, la concejala de turismo del Ayuntamiento onubense ha asegurado que, gracias a estas actuaciones, "Huelva aspira a posicionarse como un destino de turismo cultural diferenciado", capaz de atraer a visitantes interesados en el patrimonio industrial, la historia y las experiencias culturales vinculadas a su "singular legado internacional".