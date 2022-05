Por Huelva insta a que el servicio de ayuda a domicilio cubra también los fines de semana

HUELVA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La número dos de Por Huelva al Parlamento Andaluz, Amor Sánchez, ha criticado este jueves que la ayuda a domicilio de las personas dependientes de Huelva "desaparezca al llegar el fin de semana y días festivos".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Sánchez ha recordado que el servicio de ayuda a domicilio está reconocido en el artículo 15 de la ley de dependencia, 39/2006 de 14 de diciembre, en la que se establece "cubrir las necesidades básicas de las personas dependientes, por personal cualificado". Entre los servicios básicos se encuentran el aseo y la alimentación, "necesidades que tienen los siete días de la semana y no sólo de lunes a viernes".

"Podemos comprender que servicios como el lavado y planchado de ropa, la compra o pequeñas tareas domésticas, puedan realizarse en días laborables, pero comer, ducharse o levantarse y acostarse, son funciones que necesitamos a diario", ha aseverado.

En este sentido, Amor Sánchez ha señalado que esta situación la sufren "más gravemente los grandes dependientes, aquellos que tienen reconocido el Grado III".

"En la mayoría de estos casos, los dependientes se encuentran ya encamados, sin ningún tipo de movilidad y al cuidado normalmente del cónyuge, cuya edad no les permite poder realizar tareas de peso u otras tan necesarias como cambiar un pañal o conectar una bolsa de alimentación a una sonda nasogástrica", ha criticado la número dos.

Ante esta situación, Sánchez ha subrayado que algunas familias "se ven obligadas a pedir ayuda a familiares o vecinos, o a contratar personal que costean de su bolsillo en el mejor de los casos, a lo que hay que añadir la dificultad de encontrar personal cualificado para realizar estas tareas sólo dos días a la semana".

Asimismo, la integrante de Por Huelva ha calificado de "insostenible", la situación para "la mayoría de las familias afectadas", por ello, la formación propone que "se cumpla ley de dependencia en su principio fundamental recogido en el artículo 3, la universalidad en el acceso a todas las personas en situación de dependencia los 365 días del año, en condiciones de igualdad sin discriminación".

"Según mi experiencia personal, existe algún caso, que tras lucharlo administrativamente se ha conseguido este servicio los fines de semana, pero en general y por defecto, nuestras administraciones no lo contemplan. Hay que acabar con esa discriminación", ha descrito.

Finalmente, la número 2 de XH al Parlamento ha hecho un llamamiento a la Consejería de Igualdad, "no solo para que no desaparezca como quieren algunos", sino para exigir que este servicio a domicilio "se regule correctamente y cubra los siete días de la semana, con el objetivo de no dejar a ninguna persona dependiente sin este servicio de ayuda a domicilio en días festivos o fines de semana, y que el servicio sea concedido desde el momento en que se otorga, sin necesidad de tener que pelearlo con la ley por delante para poder conseguirlo".