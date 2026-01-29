La Iglesia traslada a las víctimas de Adamuz (Córdoba) la "cercanía, consuelo y esperanza" del Papa León XIV

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. - EUROPA PRESS

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha trasladado este jueves a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Códoba) que han participado en la misa funeral celebrada en el pabellón deportivo Carolina Marín de Huelva las palabras de "cercanía, consuelo y esperanza" del Papa León XIV.

Así se ha dirigido el máximo responsable de la Iglesia en España a las familias que "habéis acudido a esta celebración con el alma desgarrada por la pérdida de vuestros seres queridos en el trágico accidente" en el municipio cordobés de Adamuz. Una tragedia ferroviaria que se ha cobrado la vida de 45 personas, 27 de ellos de Huelva.

"El Papa León XIV pide expresamente que se haga llegar su cercanía y su palabra, que ahora es silencio, de consuelo y de esperanza. Con las palabras del Papa León, quiero hablar también en nombre de toda la Iglesia española, que quiere en esta ocasión mirar a Jesús el Nazareno y entrar con él en su misterio de muerte y resurrección", ha destacado Luis Argüello.

Ha invitado a los familiares de las víctimas a "poneros bajo" el manto de la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva para que "os consuele y para que os lleve de la mano a entrar en este misterio que siempre nos desborda; el misterio de la vida y de la muerte, el misterio de la muerte y de la esperanza en la vida que no acaba".