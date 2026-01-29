Los reyes llegan a Huelva para presidir la misa funeral por las víctimas, con un aforo completo

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia, durante la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). A 29 de enero del 2026 en Huelva, España. - Gogo Lobato - Europa Press

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, han llegado a Huelva a las 18,05 horas para presidir este jueves la misa funeral organizada por la Diócesis onubense por las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Los monarcas han llegado al Palacio de los Deportes 'Carolina Marín' de la capital, con aforo completo, como respuesta de la ciudadanía a las peticiones del Obispado que invitaba a los onubenses a vivir esta celebración como "un acto de fe compartida" y de "consuelo, fortaleza y esperanza para todos los que sufren". A las afueras del recinto, los reyes han sido recibidos entre vítores y gritos de "viva el rey".

Una vez dentro del Palacio de los Deportes, los monarcas han sido recibidos por los diferentes representantes institucionales y los 336 familiares de las víctimas mortales a sones del himno de España, para presidir esta misa funeral a la que han asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; junto a varios consejeros del Gobierno andaluz; la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; los ministros de Política Territorial, y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Igualmente, arropan a los familiares representantes del Ayuntamiento de Huelva, con la alcaldesa, Pilar Miranda a la cabeza, de la Diputación, como el presidente, David Toscano, y alcaldes y alcaldesas de municipios que han tenido que lamentar la pérdida de algunos de sus vecinos o heridos.

Todos ellos han querido prestar su apoyo a los familiares y a muchos heridos afectados por el accidente, que también han acudido a este recinto para participar de la misa funeral. Antes del inicio de la misma, se ha realizado el rezo del rosario junto a los ciudadanos que llenaban ya el que se ha convertido este jueves en lugar sagrado.

La misa que comienza en estos momentos está presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y concelebrada por otros tres obispos: el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello; el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana; y el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. Junto a ellos concelebran más de un centenar de sacerdotes diocesanos, procedentes de otras diócesis, entre los que se encuentra el párroco de Adamuz, Rafael Prados.

Además, la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, preside el altar y el crucifijo que se ha instalado es el mismo que veneró San Juan Pablo II en la misa celebrada en Huelva el 14 de junio de 1993.

La pista principal de la instalación, donde la Diputación Provincial ha colocado 500 sillas, se ha reservado para los familiares de las víctimas, con el fin de garantizar su participación en condiciones adecuadas de cercanía y recogimiento. El Palacio de Deportes cuenta además con un dispositivo sanitario preventivo del 061, integrado por ambulancia, personal médico, de enfermería y técnicos en emergencias sanitarias, para atender cualquier incidencia que pudiera producirse.

Esta será, de momento, la despedida de la provincia onubense a las víctimas mortales del accidente de Adamuz en la provincia de Huelva, después de el Gobierno trasladara a la Junta de Andalucía el aplazamiento del homenaje de Estado que tenía previsto celebrarse el sábado 31 de enero --y que no tiene aún nueva fecha--, ante la imposibilidad de acudir de un "número importante" de familias", indicó Moncloa.

Sobre las 17,30 horas, el recinto deportivo ha cerrado sus puertas para iniciar la ceremonia, pero, debido a las largas colas que rodeaban el Palacio de Deportes, se volvieron a abrir momentáneamente minutos después para dejar pasar a más ciudadanos que querían dar su último adiós a las víctimas. Antes de dar comienzo a la ceremonia, se ha procedido al rezo del Ángelus en el interior del recinto junto a todos los asistentes y familiares, donde al finalizar este momento litúrgico, el Palacio de Deportes se ha inundado en un silencio sepulcral como signo de respeto y de pésame a las víctimas.