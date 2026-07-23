El incendio del Andévalo (Huelva) mantiene "buena evolución" pero sin vuelta de desalojados de Villanueva de las Cruces

CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La nueva delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno, ha señalado que el incendio declarado el pasado martes en el Cerro de Andévalo presenta "buena evolución" pero se mantiene la fase de emergencias, situación operativa 1, y los desalojados de Villanueva de las Cruces aún no podrán volver a sus casas a expensas de cambios meteorológicos a mediodía.

En una declaración a los medios de comunicación, en el Puesto de Mando Avanzado, ubicado en Tharsis, la delegada ha señalado que la madrugada ha ido "bien" con respecto a la evolución del incendio, a pesar de que se han tenido que desplazar medios también a otro incendio que se ha declarado en Alosno. "Los trabajos se han centrado en reforzar la línea de control del incendio tanto con maquinaria como manualmente".

"Tenemos que esperar a las horas centrales del día, en las que cambiarán tanto las condiciones meteorológicas como la humedad también relativa y a partir de ahí ya veremos cómo va evolucionando", ha apuntado.

Por ello, se mantiene la fase de emergencia en situación operativa 1, y la restricción de entrada al municipio de Villanueva de Las Cruces. "A lo largo del día iremos viendo cómo va la evolución del incendio y ya la dirección de extinción valorar si puede haber algún cambio en el estado del incendio".

Respecto a los evacuados, la delegada ha señalado que hay 14 personas en el Cerro de Andévalo y 20 personas en Calañas, "además de algunas otras que no están en los pabellones, sino que están en hogares de familiares y amigos.