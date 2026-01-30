Una incidencia en Escacena provoca la interrupción ferroviaria entre Sevilla y Huelva

Archivo - Estación de Escacenal del Campo (Huelva). - ADIF - Archivo

HUELVA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia en "los sistemas de regulación del tráfico" en Escacena del Campo (Huelva) ha provocado que se interrumpa la circulación de la línea Huelva-Sevilla, toda vez que se ha establecido un plan alternativo por carretera.

Según ha indicado Adif en su perfil de 'X', consultado por Europa Press, debido a "una incidencia que afecta a los sistemas de regulación del tráfico" en Escacena, se encuentra interrumpida la circulación entre Sevilla y La Palma del Condado (tramo Sevilla-Huelva).

Por otro lado, Adif también ha señalado que se ha establecido un plan alternativo por carretera para los viajeros afectados y que puedan llegar a sus estaciones de destino.