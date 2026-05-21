El Infoca trabaja en la extinción de un incendio declarado en la Cuenca Minera de Huelva

Incendio declarado en la Cuenca Minera de Huelva. - INFOCA

HUELVA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Miembros del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el EMA Infoca, trabajan en la labores de extinción de un incendio declarado en la zona de la Cuenca Minera (Huelva) este jueves, concretamente en Atalaya Riotinto Minera, aunque desde el Ayuntamiento de Minas de Riotinto han señalado que "no hay riesgo para la población".

Según ha indicado el Infoca a Europa Press, el fuego está calcinando una zona con mucha vegetación forestal, aunque de monte bajo, por ello se han ampliado los medios para poder controlarlo tanto por aire como por tierra.

Así, mientras el Infoca mantiene que el incendio se ha producido en el término municipal de Minas de Riotinto, desde la Atalaya han explicado que se ha producido en la mina, en las zonas aledañas a la presa de Cobre, en término municipal de El Campillo. Además, señala que la zona quemada es de "escasa extensión".

Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero semipesado y otro ligero, además de otro avión con carga en tierra. Por tierra, trabajan tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, una agente medio ambiente y dos camiones autobombas.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Minas de Riotinto han indicado que la alcaldesa, Rocío Díaz, y la primera teniente de alcaldesa, Carla Remesal, se han desplazado hasta el lunes, quienes permanecen en contacto con los responsables de la emergencia.

Al respecto, el Ayuntamiento ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que, por el momento, "no existe riesgo para la población y la evolución del incidente está siendo favorable".

TEMPORADA DE INCENDIOS EN LA CUENCA MINERA

A partir de este incendio, el portavoz de Ecologistas en Acción en Huelva, Juan Romero, ha lamentado el inicio de incendios en la comarca de la Cuenca Minera, ya que el pasado sábado "se quemó una hectárea en el Álamo, en el Madroño, en la provincia de Sevilla, pero que es un municipio que forma parte territorialmente de esta zona".

Así, ha señalado que Cuenca Minera "tiene quemado más del 80% de la superficie forestal en los últimos 20 años" y "constituye un punto caliente por excelencia, que a veces lo rebata la comarca de Doñana, que la supera en número".

"Todos los incendios tienen la mano de los humanos detrás, no existen en la zona causas naturales. Desgraciadamente los responsables, los autores materiales, los imprudentes, los negligentes trascienden poco a la opinión pública, por lo que sería muy conveniente conocer los resultados de todas las investigaciones que se realizan y ver realmente cuál es la causa y el por qué hay tantos incendios muchos años para formar un bosque y pocas horas para destruirlos", ha apuntado.