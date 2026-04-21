Los internos de la prisión de Huelva caminan ya hacia El Rocío en su tradicional peregrinación

Internos de la prisión de Huelva a su paso por San Juan del Puerto en la tradicional peregrinación hacia El Rocío. - AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

Un total de 17 internos de la Prisión Provincial de Huelva han iniciado este martes la XXVII Peregrinación al Rocío, una cita ya consolidada donde, en esta edición, San Juan del Puerto ha vuelto a ser la primera parada del camino. La iniciativa, organizada por la Asociación Rociera 'La Libertad', mantiene su "firme compromiso" con la reinserción social a través de "la convivencia, la fe y la tradición".

Como principal novedad, la jornada ha comenzado con un adelanto en la hora de salida permitiendo afrontar el recorrido con mayor tranquilidad. Este cambio ha venido acompañado de una modificación significativa en el itinerario a su paso por San Juan del Puerto, recorriendo las calles Trigueros, Plaza de la Iglesia, Real, Toledo y avenida de la Esperanza, según ha indicado el Consistorio sanjuanero en una nota.

La recepción de los peregrinos ha tenido lugar a las 08,15 horas junto al cementerio; donde los peregrinos han sido recibidos por los concejales José Manuel Raposo y Juan Martínez, y miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío con su presidenta, Esther López.

A los sones de la flauta y tamboril y precedido de un carro tirado por mulos, han recorrido la calle Trigueros hasta la iglesia, donde se ha vivido uno de los momentos más emotivos con el rezo de la Salve ante el Simpecado con presencia del vicario general de la Diócesis, Emilio Rodríguez y el diácono, Juan García.

Posteriormente, la peregrinación ha continuado por la Plaza de la Iglesia, Real, Toledo y avenida de la Esperanza, culminando en la Casa Hermandad del Rocío, donde se ha ofrecido un desayuno a todos los participantes. Tras ello, la comitiva ha retomado su marcha en dirección a la aldea almonteña, continuando con las paradas en Moguer, Coto de Montemayor y El Milanillo, antes de pernoctar en la casa de hermandad de Palos de la Frontera.

La llegada al Rocío tendrá lugar el miércoles, 22 de abril, donde los peregrinos participarán en una misa de despedida en la ermita a las 17,30 horas. Un acto que estará marcado por el recuerdo a los funcionarios de prisiones fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), un homenaje presente durante todo el recorrido con un lazo negro en el Simpecado de la asociación.