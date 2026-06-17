Intervenidas 2.258 plantas de marihuana en tres operaciones en la provincia de Huelva con ocho detenidos

Una de las plantaciones de marihuana intervenidas. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha llevado a cabo tres actuaciones policiales durante las últimas cuatro semanas en la provincia de Huelva que se han saldado con la detención de ocho personas, además de un investigado y la intervención de más de 2.258 plantas de marihuana, abundante material eléctrico, sistemas de ventilación y tres vehículos que utilizados para su distribución.

Así lo ha indicado el Instituto Armado en una nota, en la que señala que se trata de operaciones dentro de los servicios que se realizan en la provincia de Huelva contra el cultivo y tráfico de sustancia estupefacientes.

De este modo, la primera de las actuaciones se inició tras detectarse un consumo de fluido eléctrico anormalmente elevado en una zona rural con abundante vegetación del término municipal de Gibraleón, donde los agentes lograron localizar una vivienda que estaba siendo utilizada exclusivamente como plantación, interviniéndose un total de 756 plantas de marihuana en avanzado estado de floración.

Como continuación de esta investigación, en una zona próxima al lugar anterior, la Guardia Civil encontró una nave de difícil acceso dedicada a la producción intensiva de la sustancia, hallando otras 800 plantas de marihuana en su última fase de su ciclo de cultivo, listas para su recolección.

Esta nave contaba con un sofisticado sistema para maximizar la productividad, filtros de carbono para neutralizar el fuerte olor característico de estas plantas, y un circuito cerrado de video-vigilancia tanto en el interior como exterior que utilizaban para detectar la presencia policial y evitar posibles intrusiones.

La segunda operación tuvo lugar en la localidad de Villablanca. En este caso, los agentes centraron sus investigaciones en varios inmuebles sin habitar. Tras el registro de las cuatro viviendas vigiladas, se procedió a la intervención de un total de 695 plantas de marihuana, dos kilogramos de cocaína de gran pureza, 31 kilogramos de marihuana ya recogida, así como numeroso material para su manipulación y dosificación, para su posterior distribución al menudeo.

La tercera y última acción policial referente al marco de servicio, ocurrió en el término municipal de Ayamonte, a consecuencia de un incendio agrícola originado en la zona. Durante las labores de aseguramiento del perímetro y extinción del fuego, la Guardia Civil descubrió un invernadero oculto que albergaba 35 plantas de marihuana.

Todas las personas detenidas en los distintos operativos, junto las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente que entiende de la causa.

La Guardia Civil alerta de que las conexiones ilegales a la red eléctrica que se realizan para mantener este tipo de plantaciones generan un consumo desproporcionado que "suele derivar en continuos cortes de suministro para los vecinos de las zonas limítrofes", además de "un elevado riesgo de incendio" por sobrecarga de la línea eléctrica.

Por ello, recuerda la importancia de la colaboración ciudadana y pone a disposición de la ciudadanía el teléfono de emergencias 062, así como la aplicación móvil Alercops, ambos disponibles las 24 horas del día. Asimismo, informa de que existen canales de comunicación "totalmente anónimos" a través de la página web oficial www.guardiacivil.es/es/colaboracion/formularios-de-colaborac..., donde podrá facilitar cualquier tipo de información de interés en relación al medio ambiente, ciberdelincuencia, delitos e infracciones.