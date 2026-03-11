Intervenidos 2.620 kilos de hachís, un pesquero y una embarcación recreativa en la costa de Huelva con seis detenidos

Droga incautada por la Guardia Civil durante una operación contra el tráfico de hachís en la costa de Huelva - GUARDIA CIVIL

HUELVA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a seis personas acusados de delitos contra la salud pública en dos operativos contra el narcotráfico en la costa de Huelva en el que se han intervenido un total de 2.620 kilogramos de hachís, un barco pesquero y una embarcación recreativa.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, los operativos desarrollados los días 25 y 26 de febrero combinaron un despliegue de efectivos por tierra, mar y aire tras tener conocimiento del transporte de la droga.

En el primero de ellos se detuvo a dos personas mientras navegaban al sur de Punta Umbría, en una embarcación recreativa de seis metros eslora, en la que transportaban 300 kilogramos de hachís.

El segundo, desarrollado en la madrugada del 26 de febrero, obligó al abordaje de una embarcación pesquera que se había abarloado a una embarcación semirrígida. Una vez en el interior, los agentes localizaron gran cantidad de hachís, siendo detenidos sus cuatro tripulantes. Trasladada al puerto de Isla Cristina, fueron contabilizados 58 fardos con un total de 2.320 kilogramos de hachís.

Los detenidos y las diligencias instruidas junto con la droga incautada han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.