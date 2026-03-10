Abierta una operación policial con 100 agentes contra cultivos ilegales de marihuana en el Polígono Sur de Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de efectivos de la Policía Nacional desplegados en el Polígono Sur de Sevilla - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado que la Policía Nacional mantiene abierta desde la mañana de este martes la denominada operación 'Bonalt' contra cultivos ilegales de marihuana en el Polígono Sur de Sevilla.

Según ha indicado en un audio remitido a Europa Press, unos 100 agentes del cuerpo están participando en la operación, que "aún está abierta".

Por el momento, se han practicado cuatro registros domiciliarios y no hay constancia de personas detenidas.