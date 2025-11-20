Intervenidos en Huelva 93 kilos de picadura de tabaco en 41 paquetes postales con un único remitente

HUELVA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido en la provincia de Huelva una "gran cantidad" de picadura de tabaco tras realizar diferentes inspecciones de paquetería. En concreto, se han hallado 41 paquetes que contenían en su interior labores de picadura de tabaco de contrabando, que arrojó un peso total de 93 kilos y que eran enviados por un único remitente.

Según ha indicado en una nota el Instituto Armado, los hechos se produjeron cuando los agentes que realizaban el servicio para evitar y perseguir actos de contrabando, narcotráfico y demás fraudes, inspeccionaron una paquetería de una empresa, donde se detectaron numerosos paquetes que incumplían los criterios establecidos en la Ley de Represión del Contrabando.

De este modo, intervinieron 41 paquetes que contenían en su interior labores de picadura de tabaco de contrabando, arrojando un peso total de 93 kilos. En los envíos figuraba un único remitente y como destinatarios distintos consumidores distribuidos por varias provincias de la geografía española.

Señala la Guardia Civil que la valoración de mercado del tabaco podría ascender a más de 14.000 euros, lo que "supone importantes pérdidas económicas al sector dedicado al comercio tabaquero legítimo", además de "defraudar todos los impuestos relacionados con este mercado".

Este servicio ha sido llevado a cabo por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) y Patrullas Fiscales (PAFIF) de la Compañía Fiscal y Fronteras del Puerto de Huelva, que continúan con las gestiones pertinentes encaminadas a identificar al responsable de los envíos y determinar responsabilidades administrativas o penales.