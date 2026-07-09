Intervenidos en Huelva más de 2.500 kilos de hachís y varias armas en una 'guardería' de droga cerca del río Guadiana

Droga intervenida en una finca entre Villanlanca y San Silvestre de Guzmán (Huelva). - AGENCIA TRIBUTARIA

HUELVA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de Policía Nacional y Guardia Civil han intervenido más de 2.500 kilos de hachís y varias armas largas en una finca ubicada entre las localidades de San Silvestre de Guzmán y Villablanca (Huelva), muy próximas al río Guadiana en una operación sin detenidos por el momento.

La organización criminal utilizaba un 'narcoembarcadero' para introducir por el río Guadiana sustancias estupefacientes mediante narcolanchas ocultando su estela por medio de los barcos pesqueros. Los supuestos autores se dieron a la fuga.

Según informa la Agencia Tributaria en nota de prensa, la operación comenzó cuando se tuvo conocimiento del desembarco de un posible alijo de sustancias estupefacientes a través del río mediante narcolanchas, ocultando su estela por medio de los barcos pesqueros.

Además, se detectó en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra un vehículo, que figuraba como sustraído y era sospechoso de ser utilizado para el transporte de grandes cantidades de sustancias estupefacientes.

FINCA DE DIFÍCIL ACCESO

Los investigadores establecieron vigilancias sobre el vehículo, que dieron como resultado la localización, el pasado 24 de junio, de una finca en la localidad de Villablanca, ubicada en un lugar recóndito y de difícil acceso, cercana al río Guadiana, lugar tradicional de alijo de grandes cantidades de drogas vía marítima.

Esa misma madrugada, los investigadores detectaron movimiento en la finca y observaron cómo el vehículo se trasladó al río Guadiana, a una zona de difícil acceso con salida directa al río, conocida como 'narcoembarcadero'. Allí se observó cómo, desde una embarcación, se cargaron numerosos fardos en el vehículo, que volvió rápidamente a la finca.

Pasadas unas horas, ante la falta de actividad en la supuesta 'guardería', se decidió realizar la entrada en la finca. En ese momento, las dos personas que se encontraban en su interior se dieron a la fuga. Tras asegurar el lugar, los investigadores encontraron tres vehículos que habían sido sustraídos, dos armas largas, tres armas cortas y 64 fardos de hachís con un peso aproximado de 2.560 kilos.

Las investigaciones continúan para localizar a los presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y robo de vehículos. Las diligencias instruidas se pondrán a disposición de la Autoridad Judicial competente junto a la totalidad de efectos y estupefacientes intervenidos.

En la operación han participado funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Huelva y Cádiz, agentes de la Unidad Greco de Policía Nacional y agentes de Edoa, Uopj Huelva, Gar, Grs, USECIC, Saer, y Patrullas Territoriales de la 5a y 2a Compañía de la Guardia Civil.