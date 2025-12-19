Investigadas tres personas por robar 29.000 euros en Huelva a dos ancianos bajo sumisión química

Archivo - Comandancia de la Guardia Civil en Huelva - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de tres personas por los presuntos delitos de estafa, robo con violencia e intimidación, al apropiarse de 29.000 euros de dos personas de avanzada edad en las localidades de Huelva y Lepe. Las víctimas podrían haber sufrido los robos bajo una posible sumisión química.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, las investigaciones se iniciaron en agosto cuando ambas víctimas denunciaron haber sufrido dos robos mediante una posible sumisión química, obligando a una de ellas a entregar diversas joyas y extraer un total de 12.000 euros de su cuenta corriente en una entidad bancaria en Huelva; y a la otra persona, a entregarles 17.000 euros de la caja fuerte de su domicilio.

Por ello se inició la denominada 'Operación Oasis 25', llegando a averiguar que en la provincia de Sevilla se estaban produciendo robos similares utilizando el mismo modus operandi, iniciándose allí también investigaciones.

Tras gestiones practicadas para la localización de los responsables de los robos, los agentes llevaron a cabo varios registros domiciliarios en las provincias de Cáceres y Toledo, donde se obtuvieron pruebas e indicios que relacionaban a tres personas con los robos perpetrados en Huelva y Lepe, y otros más en diferentes puntos de la geografía española, procediéndose a su investigación.

Se han recuperado parte de las joyas sustraídas en el domicilio de Huelva. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente. En la operación han participado agentes del Equipo de Policía Judicial de Lepe y de la localidad de Lebrija (Sevilla).

La Guardia Civil dentro del Plan Mayor de Seguridad, imparte charlas informativas a través de Asociaciones de tercera edad, centros de mayores y ayuntamientos de las diferentes localidades onubenses, aconsejando al ciudadano sobre los riesgos que constituyen una mayor amenaza para su seguridad, entre ellos, mantener una distancia de seguridad ante desconocidos que se acerquen para evitar posibles robos o que suministren sustancias que puedan anular la voluntad, además de no aceptar nada de desconocidos.

En caso de que algún colectivo de mayores esté interesado en solicitar este tipo de charlas pueden contactar con el Puesto de la Guardia Civil más cercano donde serán informados de los trámites a seguir.