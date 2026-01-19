Isla Cristina (Huelva) confirma la muerte de dos mujeres del municipio y Gibraleón de otros dos vecinos

Imagen de la zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados. - Joaquin Corchero - Europa Press

ISLA CRISTINA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de las dos vecinas del municipio que permanecían desaparecidas desde el trágico accidente ferroviario ocurrido en la tarde del domingo en Adamuz (Córdoba), así como el Consistorio de Gibraleón ha confirmado la muerte de otros dos vecinos. Con ellos, ya son diez el total de víctimas mortales confirmadas hasta el momento en la provincia onubense.

En un comunicado, el Ayuntamiento isleño ha señalado que esta "fatídica noticia" ha sido confirmada "directamente por familiares de ambas víctimas". Se trata de una madre y una hija, vecinas del municipio.

Por ello, Isla Cristina ha subrayado que vive en estos momentos "con profunda consternación y dolor". El Ayuntamiento, "en nombre de todo el pueblo" ha querido trasladar su "más sentido pésame y apoyo" a familiares, allegados y amigos.

En la tarde de este lunes, el alcalde, Jenaro Orta, reunido con la corporación municipal al completo, ha decretado tres días de luto oficial con las banderas a media asta en el municipio, que se iniciarán este martes día 20, a las 00,00 horas, hasta el jueves día 22.

Por su parte, el Ayuntamiento de Gibraleón ha expresado "su más profundo pesar" por la muerte de dos de sus vecinos "en el grave accidente ferroviario acaecido ayer en la provincia de Córdoba", al tiempo que ha destacado que acompaña a las familias "en su dolor".

En señal de duelo, las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta, sumándonos al luto oficial declarado por el Gobierno de España. Este martes, a las 12,00 horas, se guardará un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento, como "muestra de respeto y homenaje a las víctimas".

Del mismo modo, el Consistorio ha expresado su "apoyo" a familiares y amigos de las personas heridas y desaparecidas que "sin ser naturales de Gibraleón tienen una vinculación muy estrecha con la localidad donde amigos y compañeros siguen al detalle cualquier evolución de las noticias". El Ayuntamiento traslada igualmente su "solidaridad y condolencias" a todas las personas que viajaban en el tren, a las víctimas y a sus familias.