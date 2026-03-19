Isla Cristina (Huelva) recibirá una aportación urgente de arena de 16.000 metros cúbico para recuperar las playas

Visita de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, a Isla Cristina. - AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) ha anunciado una actuación "urgente" en el municipio que permitirá la aportación de más de 16.000 metros cúbicos de arena en las próximas semanas --previsiblemente tras la Semana Santa-- para la recuperación de las playas de cara al verano.

Según ha indicado el Ayuntamiento isleño en una nota de prensa, el Ayuntamiento ha acogido este miércoles una nueva reunión de trabajo en la que se han abordado nuevas actuaciones destinadas a la regeneración y recuperación del litoral isleño, especialmente tras los efectos de los temporales de este invierno.

El encuentro ha estado presidido por el alcalde de la localidad, Jenaro Orta, junto al primer teniente de alcalde, Francisco Zamudio, y ha contado con la participación de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, así como de los jefes provinciales de Costas de Sevilla y Cádiz -que sustituyen temporalmente al responsable provincial en Huelva-, y técnicos municipales.

Durante la reunión y el posterior recorrido por el litoral más afectado por los temporales, se han coordinado las distintas líneas de actuación dirigidas tanto a dar "respuesta inmediata" a la situación de las playas, como a avanzar en soluciones estructurales más a medio y largo plazo.

En este sentido, se ha confirmado una actuación urgente que permitirá la aportación de más de 16.000 metros cúbicos de arena en las próximas semanas -previsiblemente tras la Semana Santa-. La subdelegada del Gobierno, María José Rico, destacó que "esta medida permitirá que las playas estén en condiciones óptimas de cara a la temporada turística, y es solo una de las actuaciones que estamos coordinando para la regeneración integral del litoral".

De la misma forma, la subdelegada adelantó que "próximamente habrá un anuncio importante en materia de regeneración de arena en las playas de Isla Cristina", del que no pudo ofrecer más detalles por estar aún en fase de planificación.

Asimismo, se ha avanzado en el desarrollo del proyecto definitivo de regeneración del litoral, actualmente en fase de redacción, que contempla actuaciones integrales en la playa central y su paseo marítimo. El alcalde Jenaro Orta señaló que con este proyecto se busca "una solución duradera que proteja las playas, teniendo en cuenta tanto el valor ambiental como la actividad económica local".

Durante la visita también se ha atendido la situación de los chiringuitos y negocios de playa afectados por los temporales, a los que se continuará prestando apoyo técnico y administrativo. El alcalde indicó que es "fundamental" que estos establecimientos "puedan iniciar la temporada en condiciones, y trabajamos coordinadamente con la Junta de Andalucía y la Dirección Provincial de Costas para facilitar soluciones rápidas y efectivas".

Tanto el alcalde como el primer teniente de alcalde de Isla Cristina, valoraron "muy positivamente" la reunión y la visita, destacando que "es fundamental avanzar ya en las actuaciones para garantizar que las playas estén protegidas y en condiciones óptimas para el verano".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno reiteró que "seguimos trabajando de forma coordinada con el Ayuntamiento y las distintas administraciones implicadas para ofrecer soluciones inmediatas y estructurales que aseguren la protección y recuperación del litoral".

El Ayuntamiento de Isla Cristina continuará realizando un seguimiento de estas actuaciones, manteniendo la colaboración con el resto de administraciones implicadas para garantizar la protección y mejora de las playas del municipio.