IU celebra el Decreto de Dependencia que beneficiará a 14.000 personas en Huelva

El responsable de Política Institucional de Izquierda Unida en Huelva, David F. Calderón. - IU

HUELVA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Huelva ha celebrado la aprobación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto que refuerza la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), una reforma que permitirá que el Estado asuma, como mínimo, el 50% del coste del sistema y que movilizará 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 para su desarrollo y de la que se beneficiarán 14.000 dependientes en la provincia.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el responsable de Política Institucional de Izquierda Unida en Huelva, David F. Calderón, ha destacado que esta medida supondrá para la provincia una inyección cercana a 70 millones de euros adicionales, una cifra que considera "trascendental" para "mejorar un servicio esencial y fortalecer el estado del bienestar".

Además, Calderón ha señalado que este aumento de la financiación permitirá "reducir la lista de espera" de Dependencia en Huelva "casi a la mitad", provincia donde las personas dependientes "esperan 450 días, por término medio, para recibir su prestación por Dependencia".

"Este decreto vuelve a demostrar que hay dos formas de hacer política: la política para la mayoría social o la política que hace la derecha para una minoría que acumula el capital", ha afirmado Calderón, quien ha recordado que garantizar por ley la aportación estatal del 50% constituye "una reivindicación histórica" de las organizaciones del tercer sector vinculadas a la dependencia.

Asimismo, el responsable provincial ha señalado que el impacto de esta financiación será especialmente relevante en Huelva, donde 14.170 personas reciben actualmente el servicio de ayuda a domicilio y donde trabajan alrededor de 4.300 auxiliares, "uno de los principales nichos de empleo femenino de la provincia".

Estos datos ya fueron puestos de manifiesto por la organización al reclamar que la financiación extraordinaria se destinara a "reducir las listas de espera y reforzar el sistema provincial". "Hablamos de una provincia muy castigada por la precariedad y por el déficit de infraestructuras y equipamientos públicos, especialmente sanitarios. Huelva necesita inversiones potentes en los sistemas de garantía social y este decreto supone un paso decisivo en esa dirección", ha explicado.

Calderón ha defendido además que la inversión pública en dependencia "no solo mejora la calidad de vida de las personas dependientes y de sus familias, sino que también constituye una política efectiva de desarrollo económico y creación de empleo".

"El Gobierno vuelve a demostrar que estas políticas generan empleo, dinamizan la economía y revierten en el conjunto de la sociedad. Los estudios más recientes indican que cerca del 47% de la inversión pública retorna posteriormente a las administraciones, a través de la actividad económica y la recaudación fiscal", ha señalado.

"MEJOR EMPLEO Y MEJOR ATENCIÓN"

Desde Izquierda Unida consideran que el incremento de la financiación debe traducirse también en "una mejora de las condiciones laborales de las profesionales del servicio de ayuda a domicilio". "Puede mejorar la calidad del empleo de las auxiliares de ayuda a domicilio, una cuestión fundamental, y al mismo tiempo elevar la calidad del servicio que reciben las personas dependientes y del resto de prestaciones que ofrecen las administraciones públicas en nuestra provincia", ha indicado Calderón.

La formación recuerda que la reforma aprobada incorpora además "importantes avances" en el modelo de cuidados, entre ellos "la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones, la universalización de la teleasistencia, la ampliación de la asistencia personal, la simplificación de trámites administrativos y el blindaje legal de la financiación estatal del sistema".

No obstante, Izquierda Unida ha insistido en que ahora corresponde a la Junta de Andalucía convertir esta financiación histórica en "una mejora real del sistema de dependencia en Huelva, reduciendo las listas de espera, reforzando las plantillas y evitando que continúen produciéndose situaciones como las denunciadas recientemente por la formación, cuando recordó que 308 personas fallecieron el pasado año en la provincia sin haber llegado a recibir la prestación que tenían solicitada".

"Celebramos profundamente este decreto porque vuelve a demostrar que no todos los gobiernos son iguales y que existe otra forma de hacer política: la que pone los recursos públicos al servicio de la mayoría social y de quienes más lo necesitan", ha concluido David F. Calderón.