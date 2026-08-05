IU lamenta que la Unidad de Valoración Integral de Viogén en Huelva "puede ir a peor con el negacionismo"

Manifestación en Huelva del 25-N. - IU HUELVA

HUELVA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) Huelva ha mostrado su "absoluto rechazo" a la decisión del Gobierno andaluz de Juanma Moreno de ceder a Vox las competencias sobre las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, encargadas de evaluar el nivel de riesgo en el que se encuentran las mujeres amenazadas y de aportar información especializada a los órganos judiciales y critica que la de Huelva "ya carece de un equipo estable que puede ir a peor con el negacionismo".

La responsable provincial del Área de la Mujer de IU Huelva, Mónica Rossi, ha calificado esta decisión como "una cesión intolerable ante una formación política que niega sistemáticamente la violencia machista y lleva años cuestionando a los servicios públicos y profesionales que protegen a las víctimas", ha indicado en una nota.

Estas unidades, adscritas a los institutos de Medicina Legal, están integradas por profesionales de la medicina forense, la psicología y el trabajo social. Entre sus funciones se encuentran la valoración de los efectos de la violencia física, psicológica y sexual sobre las mujeres; el análisis del riesgo de reincidencia del agresor; la atención a los hijos e hijas expuestos a la violencia y la elaboración de informes para que los juzgados puedan adoptar medidas de protección.

"Estamos hablando de informes que pueden resultar determinantes para proteger la vida de una mujer y de sus hijos e hijas. Poner estos equipos bajo la tutela política de quienes los han señalado como supuestos chiringuitos ideológicos introduce sospechas sobre el criterio técnico y científico y erosiona la confianza de las víctimas en el sistema", ha declarado Rossi.

La dirigente provincial de IU ha subrayado que esta cesión resulta "especialmente grave" en Andalucía, la comunidad que encabeza en 2026 el número de mujeres asesinadas por violencia machista". "Ante una emergencia social de esta magnitud, la obligación de cualquier Gobierno responsable sería reforzar los recursos y garantizar la autonomía de los profesionales. Juanma Moreno ha optado por hacer justamente lo contrario para satisfacer las exigencias de Vox", ha lamentado.

IU Huelva ha advertido de que "las consecuencias pueden ser particularmente graves" en una provincia que "ya presenta deficiencias en este ámbito" y apunta que la Memoria de la Fiscalía General del Estado señala que la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género de Huelva "no cuenta con un equipo estable y mantiene un plazo medio de unos tres meses para elaborar sus informes".

"Si Huelva ya carece de una unidad estable, lo que necesita es más personal, estabilidad laboral y capacidad para responder con rapidez. Lo último que necesitan sus profesionales es estar sometidos a la fiscalización ideológica de la extrema derecha", ha valorado Rossi.

La responsable del Área de la Mujer ha recordado también la dimensión del problema en la provincia. Durante 2025 se contabilizaron 2.503 mujeres víctimas de violencia de género en Huelva, mientras que en mayo de 2026 permanecían activos 1.512 casos dentro del Sistema VioGén. Además, en abril de 2025 una mujer fue asesinada por violencia machista en Cartaya.

"Estas cifras demuestran que no estamos ante un debate ideológico ni ante una estructura administrativa secundaria. Hablamos de más de un millar de mujeres que necesitan seguimiento y protección en nuestra provincia y de miles de víctimas que pasan cada año por los juzgados", ha añadido.

"TRES AÑOS DE RETROCESO EN LA CAPITAL"

Para Rossi, la decisión de la Junta "sigue el mismo camino de retroceso iniciado en el Ayuntamiento de Huelva" tras el acuerdo de investidura entre el PP y Vox, después de que la alcaldesa, Pilar Miranda, "eliminara la palabra Igualdad de la denominación de la concejalía municipal y todavía no la ha recuperado, pese a que el Pleno aprobó en febrero de 2025, con los votos favorables del propio PP, restituir la Concejalía de Igualdad". Vox fue el único grupo que votó en contra de aquel mandato.

"Han pasado tres años desde que Pilar Miranda llegó a la Alcaldía y la igualdad continúa desaparecida de la estructura política municipal. Ni siquiera ha cumplido un acuerdo aprobado por el Pleno con los votos de su propio partido", ha denunciado la también concejala municipal IU también ha reprochado a la alcaldesa que no haya creado el Centro Municipal de Información a la Mujer "que prometió durante la campaña electoral de 2023".

En este sentido, remarca que este recurso "permitiría ofrecer de forma permanente y coordinada información, asesoramiento jurídico, atención psicológica y orientación social a las mujeres de la capital".

"Pilar Miranda prometió un Centro Municipal de Información a la Mujer cuando quería ser alcaldesa, pero tres años después Huelva sigue sin disponer de él. Mientras tanto, el PP elimina la Igualdad de las instituciones y entrega servicios esenciales a Vox. No son decisiones aisladas, sino una política de cesiones que debilita la prevención y la protección de las víctimas", ha afirmado Rossi.

La responsable provincial del Área de la Mujer de IU ha reclamado al Gobierno andaluz "que rectifique, garantice la autonomía técnica y científica de las unidades y dote a la provincia de Huelva de un equipo estable, completo y suficiente".

"Cuestionar a quienes trabajan en primera línea para complacer a Vox es una irresponsabilidad política que puede comprometer la seguridad de las mujeres. Izquierda Unida estará enfrente de cada intento de retroceso y defenderá en las instituciones y en la calle unos servicios públicos fuertes, feministas y libres de cualquier injerencia negacionista", ha concluido Mónica Rossi.