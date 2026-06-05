Josema Domínguez (PSOE), nuevo alcalde de Nerva (Huelva) para abrir "una nueva etapa de consenso" y "mano tendida"

Josema Domínguez (PSOE), nuevo alcalde de Nerva. - AYUNTAMIENTO DE NERVA

NERVA (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Nerva eligió este jueves por unanimidad, en sesión plenaria extraordinaria, al socialista Josema Domínguez, como nuevo alcalde del municipio. La sesión tuvo lugar tras la renuncia de José Luis Lozano a la Alcaldía para dar continuidad al acuerdo de alternancia suscrito entre PSOE y XNerva tras la moción de censura de 2025. El nuevo alcalde aseguró que "se abre una nueva etapa de consenso y mano tendida".

Al inicio de la sesión, la alcaldesa en funciones, Cloti Vázquez (PSOE), señaló que se abre "una nueva etapa" para el municipio y destacó la figura del nuevo alcalde, asegurando que "detrás de esa apariencia hay un ser cercano, sensible a los problemas de los demás, profundamente empático e implicado en todo aquello lo que vecinos y vecinas".

Tras ella tomó la palabra la portavoz de Izquierda Unida, Carmen Contreras, quien señaló que el Pleno forma parte de "un compromiso que se adquirió en la moción de censura y forma parte también del escenario político que se abrió cuando se puso fin al que sin ninguna duda fue el gobierno más lamentable que ha pasado por la historia de este ayuntamiento", por ello, justificó su apoyo al alcalde socialista porque "se está cumpliendo el acuerdo político al que se llegó que hizo posible la moción de censura".

Por otro lado, el portavoz de XNerva, José Luis Lozano, resaltó la "complejidad" de la legislatura y que el equipo de Gobierno "está consiguiendo una Nerva menos crispada" y que "aunque a lo largo de este año ha habido motivos para romper el pacto, el verdadero logro es haber antepuesto el bien general a los impulsos personales". Por ello, ha justificado su apoyo al nuevo alcalde porque "esta apuesta debe continuar" y ha mostrado toda su "disponibilidad" para "seguir trabajando por Nerva".

Tras las intervenciones, quedaron proclamados como candidatos José Manuel Domínguez (PSOE), y Rafael Prado (PP), ya que el resto de concejales con derecho mostraron su rechazo. Se da la circunstancia que ni el candidato popular ni el resto de concejales de la formación acudieron al Pleno ni hubo renuncia expresa. Por ello, a la hora de la votación, el candidato del PSOE obtuvo el respaldo de todos los concejales presentes, por lo que fue elegido como el alcalde para lo que resta de legislatura.

Tras su investidura, el ya alcalde señaló que es "un día muy importante" para Nerva y "se hace realidad la voluntad del pueblo" en las elecciones de 2023, ya que el PSOE fue la fuerza ganadora. "Creo que hemos tenido la suficiente altura de mira y lealtad hasta conseguir articular una mayoría de progreso que nos guíe en la senda de la normalidad democrática", ha apuntado.

Asimismo, ha agradecido al alcalde saliente, José Luis Lozano, por su "empeño en trabajar y devolver a nuestro pueblo a la senda de la normalidad democrática". "Gracias José Luis por todo lo bueno que ha realizado. Toca ahora seguir trabajando desde otra responsabilidad. Tengo la completa seguridad de que contaré con tu ayuda, con tu apoyo y con la lealtad necesaria para que los objetivos de este gobierno municipal se cumplan", ha expresado.

Tras ello, aseguró que su visión de la política se basa "ayudar a que los conciudadanos puedan tener una vida mejor es una de las tareas más maravillosas que pueden existir". "El servicio público como vocación, eso es para mí la política". Además, garantizó "mano tendida" y remarcó que "siempre" estará dispuesto "alcanzar los acuerdos de consenso con negociación".

Por otro lado, manifestó que la situación municipal es "complicada" y de hecho este viernes "estarán sin cubrir las plazas de secretaría general e intervención municipal, a pesar de que el predecesor ha iniciado desde hace más de siete meses ante la Secretaría General de Administración Local de la Junta de Andalucía las acciones necesarias que permitieran cubrir estas vacantes".

"No voy a esgrimir aquí cuáles han sido las causas y circunstancias que a mi entender han provocado esta situación, pero sin lugar a dudas, será mi primera tarea a partir de estos momentos para solucionar uno de los problemas más graves que voy a encontrarme", ha remarcado.

Además, ha indicado como otro de "los grandes objetivos" es "cumplir con los objetivos de rendición de cuentas ante el Ministerio de Hacienda". "No voy a entrar en las circunstancias que han llevado a esta situación. En estos momentos lo que realmente me preocupa y a lo que voy a ocuparme de manera inmediata es a poner los medios y recursos materiales y personales necesarios para que podamos revertir la situación descrita lo antes posible y mirar al futuro con algo más de optimismo", ha abundado.

Además, se ha referido a la deuda que la empresa que gestiona el vertedero de Nerva ha contraído con el Ayuntamiento, alrededor de dos millones de euros, por "el incumplimiento unilateral por parte de la empresa del convenio vigente existente". "Voy a empezar de manera inmediata a restablecer los puentes necesarios para recuperar urgentemente las relaciones. Voy a proponer al presidente de la empresa una comisión conjunta que en tiempo récord ponga sobre la mesa un acuerdo entre partes que suponga el cobro de esa deuda reconocida y trabaje por restablecer las relaciones institucionales".

Por último, también ha hecho mención a la situación de los trabajadores municipales, a lo que ha garantizado "facilitar los medios y recursos, que son escasos, para que podáis desarrollar vuestras labores en las mejores condiciones posibles".

REACCIONES

Tras la investidura de Domínguez, son muchas las personalidades socialistas que le han dado la enhorabuena, entre ellas, las secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, quien le ha felicitado por "esta nueva etapa al frente del Ayuntamiento de Nerva".

"Tras ganar las elecciones municipales y contar con la confianza mayoritaria de la ciudadanía, llega el momento de seguir trabajando para construir un municipio con más oportunidades, más servicios públicos y más futuro para sus vecinas y vecinos", ha trasladado Montero.

Asimismo, el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha expreasdo que Nerva "vuelve a tener un gobierno socialista porque así se decidió mayoritariamente en mayo del 2023 con la lista más votada" y así "poner las instituciones al servicio de la gente y devolver estabilidad, diálogo y progreso al municipio".

"La nueva etapa en Nerva va a estar sin duda marcada por el trabajo, por la responsabilidad y el compromiso con el interés general de un alcalde, que estoy seguro que lo va a trabajar, va a luchar desde el primer día para recuperar el pueblo que todos los nervenses y las nervenses se merecen. Trabajar con humildad, pero también con la responsabilidad que supone defender y responder a la confianza mayoritaria de todos los vecinos", ha subrayado.

Al respecto, ha remarcado que Nerva es municipio "importantísimo" de la provincia, y "ahora vuelve a estar en manos de un Gobierno socialista comprometido con la igualdad, comprometido con el empleo y comprometido con el bienestar de los nervenses y de las nervenses".

"Por lo tanto, el Partido Socialista va a apoyar, como no puede ser de otra manera, a nuestro nuevo alcalde, a todo su equipo de Gobierno y a todo el pueblo de Nerva para gobernar para todos con diálogo, con transparencia y con cercanía para que consigamos hacer de Nerva el pueblo que todos los nervenses y las nervenses quieren", ha finalizado.