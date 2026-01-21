El joven de 16 años que ayudó en Adamuz (Córdoba) se reencuentra en Punta Umbría (Huelva) con una de las víctimas

El joven de 16 años Julio Rodríguez se abraza con el padre de una de las víctimas del accidente de Adamuz a la que ayudó, originaria de Punta Umbría. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

Julio Rodríguez, el chico de 16 años de edad que fue uno de los primeros en llegar al lugar del accidente ferroviario registrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), se ha reencontrado este miércoles en Punta Umbría (Huelva) con el joven al que ayudó a salir del tren siniestrado tras la tragedia, así como con los padres del mismo.

Precisamente, este martes el padre de la víctima entraba en directo en un programa de Canal Sur para agradecerle ser "el ángel" salvador de su hijo y le pidió reunirse con él para conocerlo y ofrecerle su agradecimiento en persona.

Tras ello, este miércoles, en medio del dolor y la conmoción que ha dejado el accidente ferroviario, el Ayuntamiento de Punta Umbría ha querido compartir imágenes de ese reencuentro, "un momento de luz vivido" en el municipio costero, ha indicado.

"Hoy se han reencontrado los padres de nuestro vecino José Durán, Carmelo y Eli, con quienes fueron los salvadores de su hijo en el accidente ferroviario de Adamuz: Elisabeth Ayllón y los dos menores Julio Rodríguez y José Cepas. Con una valentía y una humanidad admirables, estuvieron a su lado en los instantes más difíciles. Un gesto espontáneo y generoso, nacido del corazón, que hoy ha encontrado su abrazo", ha remarcado el Consistorio puntaumbrieño.

El encuentro ha tenido lugar en el Ayuntamiento y, posteriormente, de forma privada, se han reencontrado la víctima y "sus salvadores", acompañados también por sus amigos.

"Un momento cargado de emoción, miradas sinceras y palabras que no siempre hicieron falta. La solidaridad cuando más falta hace. La madurez y la entereza en personas tan jóvenes. La bondad que se abre paso incluso en la catástrofe. Gracias, gracias de corazón por recordarnos que, aun en los momentos más oscuros, siempre hay gestos que nos devuelven la fe en las personas. Un momento profundamente emotivo. Un auténtico soplo de aire fresco", ha subrayado el Ayuntamiento.

LOS REYES SE INTERESARON POR JULIO

Este pasado martes, Julio Rodríguez relató a los reyes Felipe VI y Letizia, en su visita a Adamuz, cómo junto con un amigo se dedicó a auxiliar, como podía, a las personas heridas y atrapadas en los trenes siniestrados. Esto fue al inicio de la visita que los reyes realizaron a la zona de Adamuz donde permanecían los trenes Iryo y Alvia siniestrados, y donde se instaló el puesto de mando avanzado vinculado a este accidente en el que han fallecido al menos 43 personas.

Julio Rodríguez explicó a los periodistas que estaban cubriendo esta visita que su amigo José y él venían de pescar y fueron "de los primeros" en llegar al lugar del accidente, donde "intentamos sacar a la gente que podía más o menos moverse". Uno de ellos era este joven puntaumbrieño al que ha podido visitar este mismo miércoles.

"Intentamos sacarlas como pudimos, hasta que luego ya llegaron todos los cuerpos de Policía, Bomberos", quienes, "más profesionalmente, se encargaron" de continuar con las labores de rescate, según continuó contando Julio Rodríguez, que ha señalado que lo que hicieron su amigo y él fue "sacar a algunas personas y acompañarlas hasta aquí para que se curaran y las atendieran".

Julio ha explicado que el rey le preguntó "básicamente qué es lo que hicimos, y yo le he explicado nuestra historia, que veníamos de pescar, nos encontramos con las carreteras llenas de Policía, de bomberos, de ambulancias, y conseguimos llegar aquí, por lo cual llegamos de los primeros e intentamos hacer todo lo que pudimos, lo que estaba en nuestras manos, y ayudamos a bastantes personas". Hice el trayecto de 800 metros para acá y 800 metros para acá al menos unas seis veces, y no me paré ni a pensar si estaba cansado, nada, sólo quería ayudar", relató.