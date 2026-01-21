Davinchi se despide de su padre: "Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad"

Archivo - El jugador onubense del Getafe CF, 'Davinchi'. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

El canterano onubense del Getafe CF, conocido como 'Davinchi', se ha despedido de su padre David Cordón, que ha resultado una de las víctimas fallecidas en el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), a través de una carta en su cuenta de Instagram, consultada por Europa Press, en la que le dice "me llenarás de fuerza en momentos de dificultad y siempre recordaré aquello que tanto nos decías; siempre felices y hacia delante".

En esta misiva, el futbolista ha señalado que sabe "que el Señor de las Penas y la Virgen del Amor te tienen a su lado y juntos me guiaréis durante toda mi vida". "Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad y siempre recordaré aquello que tanto nos decías; siempre felices y hacia delante. Todo lo que haga en esta vida siempre será por el lucero más grande que tengo en el cielo".

"Como me dijeron una vez, cuando el camino se hace duro, solo los duros hacen el camino. Tú fuiste siempre un luchador y me lo enseñaste desde el primer momento. Ese es el mayor acto de amor que puedo hacer por ti, demostrar que puedo con todo y que nunca me rendiré. Te amo, papá", subraya en su misiva.

De la misma manera, el Getafe CF ha querido mandar sus condolencias por el fallecimiento de David Cordón, señalando que les "invade el dolor" por este hecho que lamentan "profundamente", algo que "nunca hubiéramos querido confirmar". "Te conocimos hace siete meses y en poco tiempo nos conquistaste por tu sencillez, simpatía y generosidad. ¡Te echaremos mucho de menos!", señala el club en sus redes sociales.

Son muchas las muestras de condolencia que se suceden en Huelva por todos David Cordón y el resto de fallecidos en un accidente que está afectando especialmente a la provincia. David Cordón era una persona muy conocida en Huelva ya que fue exinternacional de fútbol playa y llegó a ser el rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes Magos de la capital.

Además, Cordón ejercía como enfermero en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, y era delegado sindical de Satse. De hecho, el sindicato, en un comunicado, ha señalado que "David no solo fue un compañero ejemplar, sino un defensor incansable de los derechos de los afiliados y afiliadas de nuestro sindicato". "Siempre comprometido, siempre presente, siempre dispuesto a luchar por los demás, incluso cuando eso implicaba no rendirse jamás. Su entrega y su valentía dejan una huella imborrable en todos nosotros".

Asimismo, el Colegio de Enfermería de Huelva ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de David Cordón, quien lo ha definido como "un profesional comprometido con el cuidado de los demás, cuya vocación y calidad humana dejan una huella imborrable en la enfermería onubense y en el mundo del deporte, donde fue Internacional con la Selección Española de Fútbol Playa".

Por su parte, el exalcalde de Huelva, Gabriel Cruz, --fue Rey Mago durante su mandato-- ha lamentado la noticia de su pérdida y ha enviado un mensaje de condolencia a través de sus cuentas de redes sociales.

"No quería creerlo. Pese a que la ausencia de noticias nos hacía presagiar lo peor, nos aferrábamos a un hilo de esperanza, a la posibilidad de que no te hubieses ido. Un nuevo mazazo en unos días muy tristes para todos. Demasiado dolor, tus padres, tu hijo, tu familia. Siempre recordaré la ilusión y la alegría que nos transmitías a los demás, siempre recordaré y estará presente mi Rey Gaspar. Hasta siempre David", ha dicho Cruz.