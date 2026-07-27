La Junta activa el nivel 1 de emergencia por un incendio forestal próximo a Islantilla Golf en Lepe (Huelva)

HUELVA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha activado a las 21,00 horas de este lunes la fase de emergencia, situación operativa 1, ante la evolución del incendio forestal declarado esta jornada en un paraje de Lepe (Huelva), próximo a la urbanización Islantilla Golf.

Sanz ha informado de esta decisión a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, y ha recomendado a la población cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de humo en las viviendas. Asimismo, ha pedido seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia, evitar la zona afectada por el incendio y atender las instrucciones de las autoridades.

En el dispositivo desplegado participan 45 efectivos por tierra y dos camión autobomba. Asimismo, por aire intervienen dos helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra.

Por su parte, el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, ha agradecido a través de sus redes sociales el trabajo y la coordinación de todos los efectivos que participan en el operativo, entre ellos la Policía Local de Lepe, la Policía Local de Isla Cristina, Protección Civil, el Consorcio de Bomberos, la Guardia Civil y el Infoca. Además, ha pedido a la ciudadanía que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Este incendio se produce después de que el Plan Infoca diera por extinguido, a las 19,08 horas de este lunes, el fuego forestal declarado en el paraje Buenavista, en el término municipal de Lucena del Puerto (Huelva). Aquel fue, además, el segundo incendio registrado en ese municipio en menos de una semana.