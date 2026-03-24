La Junta declara Fiesta de Interés Turístico de Andalucía a las Cruces de Mayo de La Palma del Condado (Huelva)

Cruz de la Calle Cabo de La Palma del Condado (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de La Palma del Condado (Huelva), Rocío Moreno Domínguez, ha destacado la declaración por parte de la Junta de Andalucía de las Cruces de Mayo del municipio como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, un reconocimiento que ha señalado que ha sido "largamente esperado" por la localidad.

El anuncio ha contado con la presencia de la concejal de Festejos, María del Mar Montes; la presidenta de la Hermandad de la Santa Cruz de la Calle Sevilla, Carmen Cepeda; y el presidente de la Hermandad de la Santa Cruz de la Calle Cabo, Luis María Conde, según ha indicado el Consistorio en una nota.

La alcaldesa ha subrayado que "se cumple así un compromiso adquirido para que nuestras Cruces de Mayo recibieran el reconocimiento que, por derecho e historia, merecen". Asimismo, ha destacado el valor de la tradición crucera como elemento vertebrador del municipio. "La Palma necesita a su Cruz de Mayo, como su Cruz de Mayo necesita a La Palma. Hoy, esa histórica rivalidad que nos impulsa a superarnos y a alcanzar la excelencia se funde en un abrazo entre hermandades hermanas para que brille el color de nuestro pueblo", ha dicho.

En este sentido, Moreno Domínguez ha señalado que este logro "es fruto de la unidad de la Hermandad de la Santa Cruz de la Calle Sevilla y de la Hermandad de la Santa Cruz de la Calle Cabo, que, bajo un mismo sentimiento crucero, han trabajado juntas para alcanzar este merecido reconocimiento".

La regidora ha añadido que "hoy La Palma escribe una página de oro en su historia, demostrando que sus Cruces de Mayo no son solo una fiesta local, sino un patrimonio que toda Andalucía debe conocer, proteger y disfrutar".

HISTORIA DE DOS DEVOCIONES

La Palma del Condado se identifica con la devoción a sus Cruces de Mayo, una tradición que se remonta, al menos, al siglo XIX. En sus orígenes, vecinos y familias levantaban sencillas cruces en portales y corrales, decoradas con flores y romero, celebrándolas con música y folclore en torno al 3 de mayo, festividad de la Invención de la Santa Cruz.

Con el paso del tiempo, esta celebración ha evolucionado como una singular fusión entre lo popular y lo religioso, en la que lo festivo se integra con la tradición cristiana, manteniendo un profundo carácter devocional. Esta herencia cultural se articula hoy en torno a dos hermandades canónicamente establecidas: la de la Calle Sevilla y la de la Calle Cabo.

Ambas Cruces estructuran la vida social y festiva del municipio, configurando dos grandes ámbitos de pertenencia que giran en torno a sus respectivas capillas, donde se custodian valiosos conjuntos artísticos y patrimoniales: cerámicas, vidrieras, bordados, orfebrería e imágenes de gran valor, fruto del trabajo de destacados talleres artesanos.

La celebración se organiza en dos quincenas, dedicadas a cada Cruz, durante las cuales se intensifican los preparativos y la participación de vecinos, devotos y visitantes. El programa festivo presenta una notable simetría e incluye actos como la llegada de bandas militares, el rezo del rosario, la ofrenda floral a la Virgen del Valle, los tradicionales "romeritos" con carrozas y caballerías, y, especialmente, la exaltación y procesión de la Santa Cruz, acompañada por multitud de fieles, música y expresiones populares de fervor.

Estas fiestas representan un momento de máxima expresión identitaria, en el que cada colectivo reafirma su vínculo con la tradición, desplegando un importante esfuerzo en ornamentación, indumentaria y organización.

En mayo, La Palma del Condado --declarada Conjunto Histórico-Artístico y reconocida por su tradición vitivinícola-- se convierte en un destino ""privilegiado para quienes desean disfrutar de una celebración "única", donde "la belleza, la hospitalidad y el fervor popular se viven intensamente en cada rincón del municipio", remarca el Consistorio.