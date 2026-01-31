La Junta pide que se sepa la verdad "cuanto antes" y da el pésame a la familia de la última víctima de Adamuz (Córdoba)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y Justicia, Loles Lopez, en una imagen de archivo. - Esther Lobato - Europa Press

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 31 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha dado el pésame y ha trasladado "todo el cariño" a la familia de Patricia, la víctima número 46 del siniestro ferroviario ocurrido en el término municipal cordobés de Adamuz el pasado domingo 18, al tiempo que ha pedido "con la misma serenidad y lealtad que lo hacen las familias" que se sepa la verdad "cuanto antes".

En atención a los medios en una visita a la Residencia de Personas Mayores Nodromar de Valverde del Camino (Huelva), López ha apostillado que "cada día que pasa es un sufrimiento", motivo por el que ha afirmado que "necesitamos saber qué ha ocurrido para que no vuelva a suceder".

En contexto, Patricia ha fallecido este viernes 30 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde permanecía ingresada desde el día del suceso.

En suma, según han informado fuentes sanitarias, la cifra de fallecidos asciende a 46 el total de personas muertas por el accidente. De este modo, se trata de la tercera víctima de La Palma del Condado que fallece en el tren, dado que un matrimonio de la localidad también figuraba entre los fallecidos.