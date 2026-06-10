Junta ve una evolución "bastante favorable" del incendio de Castillejos, con 96 desalojados y 265 efectivos desplegados

Efectivos del dispositivo de extinción del incendio forestal declarado el pasado lunes en el municipio onubense de Villanueva de los Castillejos.- Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado que la evolución del incendio forestal declarado el pasado lunes en un paraje de Villanueva de los Castillejos y que afecta también al término municipal de San Bartolomé de la Torre (Huelva) es "bastante favorable", aunque el perímetro afectado alcanza ya unas 5.000 hectáreas. Durante la noche de este miércoles permanecerán desplegados en la zona 265 profesionales para continuar con las labores de extinción, mientras que 96 personas siguen desalojadas de forma preventiva.

Tras la reunión celebrada este miércoles en el Puesto de Mando Avanzado instalado en San Bartolomé de la Torre, Sanz ha destacado que la situación actual dista mucho de la registrada durante la jornada del martes, cuando se produjeron "numerosas reactivaciones". "La evolución durante la tarde no tiene nada que ver con la que vivimos ayer. Hemos logrado una situación mucho más favorable", ha señalado. Asimismo, ha explicado que el cambio de viento previsto finalmente se ha producido "en las mejores condiciones posibles", lo que ha permitido aprovechar el trabajo realizado durante la noche del martes para consolidar el perímetro afectado.

No obstante, el consejero ha advertido de que aún quedan horas por delante para evaluar la evolución del incendio, aunque las previsiones son "optimistas". Según ha indicado, se espera una noche marcada por "la ausencia o escasa intensidad del viento, la entrada de vientos del sur y un aumento de la humedad", factores que favorecen las labores de extinción y contrastan con las condiciones meteorológicas registradas en los momentos "más complicados" del fuego.

El consejero ha explicado además que las 96 personas que permanecen desalojadas aún deben seguir fuera de sus hogares hasta que se den las condiciones que permitan una vuelta ordenada y completamente segura.

En este contexto, Sanz ha calificado de "éxito" la planificación llevada a cabo durante la jornada del martes y ha agradecido el trabajo de los 512 efectivos movilizados, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 250 efectivos y más de 80 medios, el Plan Infoca, los Bomberos de la Diputación de Huelva y la Guardia Civil, que continúan trabajando sobre un incendio que obligó a elevar el nivel de emergencia a fase de emergencia, situación operativa 2, durante la jornada del martes.

Para la noche de este miércoles el dispositivo de EMA Infoca está formado por 265 profesionales, integrados por 30 grupos de bomberos forestales, 16 vehículos pesados de extinción, seis Técnicos de Operaciones, seis encargados de logística, un técnico de logística, un director del Centro Operativo Regional (COR), dos unidades de maquinaria pesada, una Unidad Médica en Incendios Forestales (Umif), una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), una Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (Unasif), un módulo de mando, y una Unidad de Sistemas en Emergencias.

Además, para las próximas horas está prevista la incorporación de nuevos efectivos procedentes de Córdoba, Málaga y Cádiz, con el objetivo de reforzar las labores de consolidación de perímetros y vigilancia ante posibles reactivaciones, "aprovechando la ventana de oportunidad meteorológica que nos ofrece la noche", ha especificado Sanz.

"RESPETO Y PRUDENCIA" PARA LA INVESTIGACIÓN

En este contexto, el consejero ha pedido "respeto y prudencia" ante la investigación abierta para esclarecer el origen del incendio, subrayando que "no se pueden sacar conclusiones de una manera tan rápida" sobre sus causas.

Asimismo, ha indicado que el perímetro afectado alcanza ya unas 5.000 hectáreas, aunque ha precisado que esta cifra no se corresponde íntegramente con superficie quemada. "Eso no quiere decir que toda esa extensión haya ardido. He podido sobrevolar esta tarde la zona y dentro del perímetro recorrido por el incendio hay muchas áreas que no se han quemado o que presentan incluso capacidad de regeneración natural", ha explicado. Aun así, ha reconocido que existe "una amplia zona seriamente afectada" por las llamas.

En cuanto a las características del terreno dañado, Sanz ha destacado que la mayor parte de la superficie afectada no corresponde a masas forestales de especial valor ecológico. "No estamos hablando de una riqueza forestal como la que, lamentablemente, hemos visto afectada en otros incendios", ha señalado. Según ha detallado, las primeras estimaciones apuntan a que gran parte de las hectáreas afectadas corresponden a matorral, pastos y zonas de arbolado.

El consejero también ha explicado que el fuego llegó a alcanzar áreas con actividad industrial y explotaciones agrarias, aunque la actuación de los equipos de emergencia evitó daños mayores. En este sentido, ha recordado los momentos de mayor complejidad vividos durante la jornada del martes, especialmente en la protección de instalaciones industriales y cementeras situadas en la zona.

Al hilo de lo anterior, ha señalado que algunas explotaciones agrícolas y ganaderas se vieron afectadas por el avance de las llamas, citando como ejemplo una granja de pavos en la que fue necesario intervenir. "Son situaciones complejas que hemos tenido que afrontar", ha indicado, al tiempo que ha precisado que la superficie afectada se distribuye de forma bastante equilibrada entre arbolado, matorral y pastizales.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se ha sumado al "optimismo" mostrado por los responsables del operativo y ha agradecido a la Junta de Andalucía la información facilitada sobre la evolución del incendio y la eficacia de las medidas adoptadas para combatirlo.

Fernández ha destacado especialmente la "capacidad de coordinación y cooperación" demostrada por las distintas administraciones implicadas en la emergencia. En este sentido, ha puesto en valor la colaboración entre la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía, como autoridad competente en la gestión del incendio, la Diputación Provincial de Huelva y los ayuntamientos afectados.

Asimismo, ha resaltado el papel de los consistorios, que han permanecido atentos a la evolución del fuego en sus respectivos términos municipales y han puesto a disposición del operativo "todos los recursos disponibles", manteniendo activados sus planes de emergencia.

Por último, el delegado del Gobierno ha expresado su deseo de que las personas que aún permanecen desalojadas puedan regresar a sus hogares lo antes posible. "Ojalá pronto puedan volver a sus casas", ha señalado, al tiempo que ha confiado en que la progresiva retirada de efectivos del dispositivo se produzca como consecuencia de una evolución favorable del incendio. "Que los profesionales tengan que ir abandonando poco a poco la zona será la mejor señal de que su presencia ya no es necesaria", ha concluido.