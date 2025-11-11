Libertad provisional para los detenidos por la presunta agresión sexual a una mujer en Cartaya (Huelva)

HUELVA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ayamonte (Huelva) ha acordado en la tarde de este martes la puesta en libertad provisional de los tres detenidos por la presunta agresión sexual a una mujer en la localidad de Cartaya.

Según ha indicado el TSJA, se les impone como medidas cautelares la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de la víctima, la prohibición de salida de territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en sede judicial cada semana.

En este sentido, como ni la Fiscalía ni la acusación particular han solicitado el ingreso en prisión provisional de los detenidos, la jueza no puede adoptar dicha medida de oficio y sin que lo solicite alguna de las partes.

Durante sus respectivas comparecencias en sede judicial, los tres detenidos han prestado declaración. Inicialmente, y a la espera de lo que se determine durante la fase de instrucción de la causa, se investiga un presunto delito de agresión sexual.

La Guardia Civil informaba este lunes de la agresión que se produjo en un garaje abandonado del municipio onubense. Por ello, han sido detenidos tres hombres y se investigan los hechos. Asimismo, han señalado que todos los detenidos son mayores de edad.

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha asegurado este martes que desde la Junta se han puesto "todos los recursos" disponibles para atender a la mujer.

Se trata de la segunda agresión sexual en unos meses en la misma localidad, después de que el pasado 13 de julio fuera detenido otro hombre acusado de una agresión sexual y por la que la autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión provisional para el mismo.