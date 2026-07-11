Limón (PSOE) defiende las inversiones del Gobierno en Huelva que "el PP tenía abandonada"

Archivo - La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón. - MIGUEL VAZQUEZ/PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha destacado las inversiones del Gobierno central en Huelva en los últimos años y ha remarcado que el PP "tenía abandonada" la provincia, toda vez que ha subrayado, sobre las críticas por los problemas del tren, que los socialistas onubenses son "los primeros" que se sitúan "en la crítica" cuando algo "afecta al día a día de los ciudadanos". No obstante, señala que el Ejecutivo está invirtiendo "más de lo que invirtió el gobierno de Rajoy en ocho años".

En una entrevista concedida a Europa Press, Limón ha puesto en valor la respuesta de la Administración central cuando se produce algún incidente: "Siempre que hay un problema hay una solución", ha dicho la dirigente socialista antes de destacar que "resulta fundamental aceptar la crítica" y, de forma paralela, plantear "propuestas de mejora como está haciendo el Gobierno de España", el cual está "invirtiendo en líneas que durante los años de mandato de Mariano Rajoy no tuvieron ni una sola inversión" lo que, señala, ha llevado a Huelva a "años de retraso".

Por ello, ha apuntado que "ahora todo eso está dando la cara, porque si no se realiza un mantenimiento adecuado se produce un desgaste generalizado de la infraestructura", ha advertido.

Frente al anterior gobierno del PP, Limón ha contrapuesto las cifras del actual Ejecutivo socialista. Según ha detallado, la provincia ha experimentado "una reforma total de la línea ferroviaria Huelva-Zafra con una inversión de más de 250 millones de euros".

Asimismo, ha destacado que en la actualidad se encuentra en fase de redacción la división en cinco proyectos de la línea de Alta Velocidad (AVE) Huelva-Sevilla, por un valor que supera los 33,7 millones de euros, a lo que se suman más de 90 millones de euros destinados a la mejora de la red de carreteras de la provincia.

CEUS E IMPULSO AL HIDRÓGENO VERDE

De otro lado, la líder de los socialistas onubenses ha destacado los más de 28 millones de euros destinados al Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados (CEUS), el cual "ya es una realidad desde finales de 2024, cumpliendo con los plazos previstos de desarrollo tecnológico en la provincia".

En clave de futuro y transición energética, ha ensalzado el protagonismo de Huelva en la estrategia nacional del hidrógeno verde, "respaldada por una inversión estatal superior a los 3.000 millones de euros", dentro de un volumen total de movimiento económico proyectado de 6.000 millones de euros. "Esto consolidará a Huelva como la capital europea del hidrógeno verde, logrando que el 60% de nuestra electricidad proceda de fuentes renovables", ha augurado.

De la misma manera, "frente al discurso catastrofista de la derecha", Limón ha esgrimido los últimos indicadores económicos de la provincia. "Huelva tiene más trabajadores que nunca, superando los 177.000 afiliados a la Seguridad Social, y ha bajado por primera vez en su historia de los 28.000 desempleados", ha celebrado.

Limón ha atribuido este dinamismo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de España, "que ha propiciado más contratos indefinidos, una inflación moderada y un crecimiento sostenido de la economía provincial".

AYUDAS POR LAS DANAS

Por otra parte, María Eugenia Limón ha incidido de forma especial en la respuesta del Gobierno ante las catástrofes meteorológicas e incendios derivados del cambio climático que han golpeado a Huelva. En concreto, ha apuntado que se han movilizado más de 118 millones de euros para asistir a ayuntamientos, agricultores y ganaderos tras el paso de la última DANA.

De esa partida global, la socialista ha subrayado los 90 millones de euros "transferidos directamente a las administraciones locales". A este respecto, ha citado ejemplos concretos como los ayuntamientos de Almonte, perceptor de 23 millones de euros, o Lepe, con 16 millones.

"Me llama la atención que los alcaldes de estos municipios salgan a la palestra para hablar de la 'mala gestión' del Gobierno de Pedro Sánchez cuando, en realidad, estas transferencias directas y estas políticas les están salvando la legislatura", ha afeado Limón.

Asimismo, ha ensalzado los 23,8 millones de euros destinados a los agricultores de la provincia que, en palabras de la dirigente, "ya han visto reflejados ingresos directos en sus tesorerías para mitigar los daños sufridos".

Por último, María Eugenia Limón ha lamentado que, ante todas estas decisiones "estratégicas", el Partido Popular "haya votado en contra de los fondos europeos, en contra de la reforma laboral y en contra de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)".

Por todo ello, la socialista ha afirmado que "gracias al Gobierno de Pedro Sánchez hemos mejorado de forma sustancial los derechos de los trabajadores, siempre de la mano del diálogo social con sindicatos y agentes económicos", toda vez que ha defendido que la provincia ostenta ahora un "liderazgo indiscutible" en los sectores de la agricultura, la industria verde, la energía y el turismo de servicios.

"El Gobierno socialista le ha devuelto la dignidad y una capacidad de independencia económica a la gente de Huelva que no tuvo con administraciones anteriores. Si echamos la vista atrás, los ejecutivos de Rajoy acabaron con la hucha de las pensiones, abarataron el despido con su reforma laboral y aplicaron políticas nefastas en materia social. Hoy, las inversiones de Pedro Sánchez le están sentando excepcionalmente bien a la provincia de Huelva", ha concluido.