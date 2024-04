López (CCOO-A) dice que Andalucía "avanza" por "las políticas del Gobierno" mientras la Junta "desmantela lo público"

HUELVA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha subrayado este viernes que "Andalucía se beneficia de las políticas del Gobierno central, pese al presidente de la Junta, Juanma Moreno" que, a su juicio, "hace bien poco por transformar el tejido productivo o por disponer políticas que acaben con el drama del paro de larga duración, más de 700.000 personas que quieren trabajar en nuestra tierra y no pueden hacerlo", pero que, "en cambio, desmantela los servicios públicos".

Así lo ha manifestado en Huelva, donde ha lamentado que la Junta "devuelve al Estado fondos que bien nos vendrían para fortalecer sanidad, educación y dependencia por poner solo tres ejemplos", por lo que ha calificado la gestión de la administración andaluza de "actitud de brazos caídos"

López se ha expresado así en una asamblea celebrada por CCOO Huelva con delegados de todos los sectores productivos de la provincia para hacer balance de los "logros conseguidos" y abordar los retos que tiene que afrontar el sindicato en los próximos meses. Esta asamblea ha estado especialmente marcada por la celebración, el próximo 28 de abril, del Día Mundial por la Salud y la Seguridad en el Trabajo, y por la celebración del 1 de Mayo, un día en el que el sindicato saldrá a la calle "para exigir pleno empleo y reducción de los tiempos de trabajo".

En esta asamblea, que ha contado con las intervenciones de la secretaria general de CCOO de Andalucía y de la secretaria general de CCOO en Huelva, Julia Perea, las líderes sindicales han coincidido en destacar la "importancia" de este 1º de Mayo para las personas trabajadoras.

"Queremos trabajar, pero queremos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Queremos que se aborde de manera dialogada con agentes económicos y sociales la reducción de los tiempos de trabajo. No solo para conciliar más y mejor, también porque si disponemos de más tiempo libre, podemos construir otras facetas de nuestra vida personal y eso redunda en una activación de la rueda de la economía al haber más consumo. Desde un punto de vista económico, la reducción de los tiempos de trabajo es beneficioso", han destacado.

La secretaria general de CCOO de Andalucía ha señalado que las políticas "que han permitido mejorar la vida de las personas trabajadoras", como la reforma laboral, las subidas del SMI, el refuerzo de la negociación colectiva o la dignificación de las pensiones, "se han dado gracias al esfuerzo de CCOO por situar estas políticas como prioritarias en el Diálogo Social ante el Gobierno central".

"El esfuerzo de CCOO por situar los derechos de las personas trabajadoras en el centro de la acción política del Gobierno central por medio del Diálogo Social está dando sus frutos en nuestra tierra, la más beneficiada por la reforma laboral y por la subida del SMI, y especialmente la provincia de Huelva", ha dicho López, que ha añadido que la subida del SMI ha impactado "de manera muy positiva" en todos los sectores pero ha destacado el sector servicios y el campo.

Además, ha subrayado que "el refuerzo de la negociación colectiva ha permitido que los salarios aumenten en la provincia de Huelva un 19% desde 2018", aunque ha lamentado que "aun así, Huelva sigue siendo la provincia con los salarios más bajos. Vamos a seguir luchando por cambiar esto".

"Vamos a salir a las calles este 1º de Mayo para exigir más. Para exigir mayor solidez en el empleo. Ya lo hemos conseguido con la figura de los fijos discontinuos, pero hay que conseguirlo también con el empleo agrario, de vital importancia en provincias como esta", ha manifestado al tiempo que ha señalado que "está muy bien que el empresariado obtenga beneficios de los frutos rojos, del turismo o del hidrógeno verde, pero este hay que repartirlo en forma de derechos para las personas trabajadoras".

"ATAQUES A PEDRO SÁNCHEZ"

López se ha referido a los "ataques de la extrema derecha al presidente del Gobierno" y ha afirmado que "se trata de un ataque a la democracia y a un Gobierno que ha salido democráticamente de las urnas".

"Claro que merece la pena hacer políticas útiles para las personas trabajadoras, que mejoran la vida de la gente, claro que merece la pena acabar con la precariedad, con la temporalidad, dignificar las pensiones y dar opciones de futuro a la juventud. Pero a nadie se le escapa que hay corrientes y poderes que quieren que las personas trabajadoras no tengamos derechos y no tengamos presencia en las instituciones para que nada cambie y siempre sigan ganando los de siempre. No lo vamos a permitir", ha enfatizado.

DÍA 1 DE MAYO

Por su parte, Julia Perea ha lanzado un llamamiento a los trabajadores de la provincia onubense para que "participen" en las movilizaciones convocadas para el 1 de Mayo. "Este 1º de Mayo es de especial importancia para las personas trabajadoras de Huelva. La situación del mundo del trabajo es nuestra provincia es lamentable. Estamos a la cola en todos los indicadores socio laborales. Tenemos los salarios más bajos del país, la tasa de siniestralidad laboral más alta y las tasas de paro y precariedad más elevadas", ha subrayado.

"Más de 9.000 personas han encontrado un empleo en la provincia en el primer trimestre de este año. Eso, sumado al impacto positivo de la subida del SMI y de la estabilidad en el empleo, que ha pasado en Huelva de un 2,3% de contratación indefinida al 64% actual, hacen que la vida de las personas trabajadoras de la provincia haya mejorado", ha afirmado Perea. Aun así, ha señalado que "tenemos que seguir trabajando porque Huelva encabeza el ranking de salarios más bajos de toda España, es además la provincia con la siniestralidad laboral más alta y la que aún tiene mayor tasa de temporalidad en el empleo".