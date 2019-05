López (PP-A) anuncia que la Junta iniciará este verano las obras de la barbacana del castillo de Niebla (Huelva)

Publicado 15/05/2019 13:40:48 CET

Ha destacado que el candidato a la Alcaldía haya "logrado desbloquear" los trabajos "anunciados desde 2017"

NIEBLA (HUELVA), 15 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha avanzado este miércoles que la Junta iniciará este verano las obras de la muralla barbacana del castillo de Niebla (Huelva) con una inversión cercana al millón de euros. López ha realizado este anuncio durante una visita a la localidad junto al candidato popular a la Alcaldía, Antonio Fernández Regidor.

En este marco, la dirigente del PP-A ha destacado que ha sido el candidato a la Alcaldía de Niebla "quien ha logrado desbloquear" unos trabajos que "han sido anunciados desde 2017 en reiteradas ocasiones, pero que nunca se ponían en marcha". "Ha sido Antonio Fernández Regidor, y no la alcaldesa, quien se ha sentado con la Consejería de Cultura para desbloquear el arranque de estos trabajos, porque él sí tiene ilusión por Niebla", ha resaltado en un comunicado del PP.

Así, López ha incidido en el "compromiso" del candidato popular "por la defensa y la protección de patrimonio de Niebla" porque "lleva mucho tiempo volcado en el futuro de su pueblo y lleva un programa electoral para el 26 de mayo muy comprometido con el empleo, el deporte y, especialmente, con la conservación del patrimonio de Niebla".

A este respecto, la secretaria general del PP-A ha hecho hincapié en que ahora Niebla "tiene las puertas de la Junta abiertas" y Antonio Fernández Regidor es "el mejor embajador para trasladar al nuevo Gobierno andaluz las necesidades y las aspiraciones de su pueblo, porque se lo ha currado y tiene pasión e ilusión por Niebla".

"No sólo ha logrado desbloquear las obras de la barbacana, sino que Antonio Fernández Regidor va a llevar desde el Ayuntamiento la declaración del puente romano como BIC", ha destacado, antes de señalar que "dice mucho de alguien que no es aún alcalde sea quien está trabajando por su pueblo y defienda a Niebla, mientras no lo hace la alcaldesa".

Por todo ello, Loles López ha pedido a los vecinos de Niebla que el 26 de mayo apuesten "por despertar la ilusión y por quien quiere potenciar tan extraordinario patrimonio como revulsivo para el empleo y la prosperidad". "La ilusión, el trabajo y la palabra la tiene Antonio Fernández Regidor", ha concluido.

PUENTE ROMANO, BIC

El candidato del PP a la Alcaldía, por su parte, ha reafirmado su apuesta por el patrimonio como "motor de empleo y la economía de Niebla" después de "ocho años en los que no se ha hecho nada". En esta línea, Fernández Regidor se ha comprometido a iniciar desde el Ayuntamiento "todos los trámites" para conseguir la declaración del puente romano como Bien de Interés Cultural (BIC) por parte de la Junta.

"Con el PP en la Alcaldía de Niebla y Juanma Moreno en la Presidencia de la Junta estamos convencidos de que vamos a trabajar unidos para que Niebla crezca sobre la base de la máxima colaboración", ha afirmado recordando todos los grupos aprobaron ya en el pleno comenzar los trámites para que el puente romano sea declarado BIC "pero todo quedó en nada".

Para lograr estos objetivos, el alcaldable del PP ha pedido a sus vecinos que apoyen su candidatura el próximo 26 de mayo. "Os pido vuestro voto porque Niebla saldrá ganando", ha remarcado el candidato a la Alcaldía, quien ha calificado de "anormal" que desde el Ayuntamiento "no se haya luchado" por hacer del patrimonio histórico "un foco prioritario de empleo y desarrollo".

"Llevamos años desde la oposición llevando al pleno municipal propuestas e iniciativas para lograr el arreglo del castillo y de las murallas, para que se cuide nuestro patrimonio pero, a pesar de que se han aprobado incluso por unanimidad, no se ha hecho absolutamente nada", ha finalizado.