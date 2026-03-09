En marcha la Oficina Acelera Pyme Huelva para impulsar la digitalización del sector agroalimentario

Equipo de la Oficina Acelera Pyme Huelva. - COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS HUELVA

HUELVA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Acelera Pyme Huelva, impulsada por Cooperativas Agro-Alimentarias de Huelva, ya se encuentra "plenamente operativa" con el objetivo de "acompañar" al tejido cooperativo y agroalimentario de la provincia en su proceso de transformación digital. Esta iniciativa nace como un "punto de referencia", tanto presencial como virtual, para pymes, autónomos y cooperativas rurales que buscan integrar soluciones tecnológicas en su gestión diaria y mejorar su competitividad en un entorno cada vez más exigente.

La gerente de Cooperativas Agro-Alimentarias de Huelva, Natalia Aguilera, ha destacado que "la puesta en marcha de la Oficina Acelera Pyme Huelva --que se puede visitar en https://acelerapyme-huelva-agroalimentarias-andalucia.com/-- supone un paso decisivo para acompañar a nuestras cooperativas en un momento clave de transformación", ha indicado en una nota.

"No hablamos solo de incorporar tecnología, sino de mejorar la gestión, optimizar recursos y reforzar la competitividad del sector desde el propio territorio. Queremos que la digitalización sea una oportunidad real para nuestras cooperativas rurales, que genere valor, facilite el relevo generacional y contribuya a fijar población en nuestros municipios", ha explicado.

La actividad ha comenzado con un programa de 24 formaciones cien por cien online centradas en la aplicación práctica de la inteligencia artificial en los entornos de trabajo. El planteamiento "combina enfoque estratégico y aplicación real", con el propósito de "trasladar el potencial de estas herramientas al día a día de las organizaciones agrarias".

El 60% de las personas inscritas en la primera sesión pertenecía al ámbito de las berries, uno de los motores económicos de la provincia, y el cien por cien procedía de cooperativas rurales. Además, la participación se extendió a 15 municipios de Huelva, "lo que demuestra la capilaridad territorial del proyecto y su capacidad para llegar a distintos puntos del medio rural", ha señalado.

La Oficina Acelera Pyme Huelva, ubicada en la sede de Cooperativas Agro-Alimentarias Huelva, en calle Alcalde Mora Claros con esquina calle Plus Ultra, aspira a que la digitalización "no sea un concepto abstracto, sino una herramienta útil para mejorar la gestión, optimizar recursos y facilitar la toma de decisiones basadas en datos".

En este sentido, Aguilera destaca que "la iniciativa contribuye también a fijar población en el territorio, acercando el conocimiento y las oportunidades al entorno rural y reduciendo la brecha tecnológica que puede afectar a su desarrollo". El programa abordará progresivamente otras materias "clave" para el sector agroalimentario, como la gestión empresarial, la contabilidad y el control económico, la sensorística aplicada al campo o la optimización de sistemas de riego, entre otros.

El objetivo es ofrecer una "visión integral" de la digitalización, adaptada a la realidad productiva de las cooperativas onubenses y orientada a resultados concretos. Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su convocatoria 2025 con un importe de ayuda concedida de más de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores.

El importe de la ayuda máxima es del 80% del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) del periodo 21-27.