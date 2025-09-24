En marcha una operación contra el tráfico de drogas en Ayamonte (Huelva)

HUELVA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria están desarrollando este miércoles una operación conjunta contra el tráfico de drogas en la costa de Huelva, concretamente en Ayamonte, según ha confirmado el Instituto Armado a Europa Press.
Asimismo, según ha adelantado Huelva Hoy, la operación podría estar centrada en la barriada de Pozo del Camino, que comparten Ayamonte e Isla Cristina y se estarían produciendo intervenciones y registros.
Por el momento, desde fuentes de la investigación no han trascendido más detalles de esta operación conjunta ni si se han producido detenciones.