Marlaska señala en el Congreso que la investigación de los guardias civiles fallecidos en Huelva está "en fase inicial"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID/HUELVA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este miércoles en el Congreso de los Diputados que la investigación por los dos guardias civiles fallecidos mientras perseguían a unos 150 kilómetros de la costa de Huelva a una narcolancha, se encuentra en "fase inicial", pero "con la máxima diligencia para esclarecer completamente los hechos y depurar las responsabilidades que procedan".

Así, durante su comparecencia, Marlaska ha trasladado sus condolencias y su "cariño", así como la del Gobierno, a las familias y los allegados, tanto de Jerónimo como Germán. "Un fatídico accidente durante la persecución a una narcolancha que además se saldó, como también conocen, con dos agentes heridos, Cristian y Vicente, a los que una vez más deseamos una pronta recuperación".

El ministro ha relatado que los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado 8 de mayo a 80 millas náuticas, a unos 150 kilómetros de la costa de Huelva, durante la persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva a una narcolancha en alta mar.

"Un operativo como los muchos que cada día se ponen en marcha en la lucha contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico. Durante esta persecución, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron, produciéndose un fuerte impacto entre ellas. Y fue este impacto el que provocó, por un lado, las lesiones de los dos agentes heridos y, por otro, el lamentable fallecimiento de los dos guardias civiles, uno de ellos en ese mismo momento y el otro cuando era trasladado al hospital", ha detallado el ministro.

Al respecto, Marlaska ha indicado que ese mismo día la Guardia Civil activó el protocolo de apoyo a la familia y compañeros de las víctimas. En cuanto al procedimiento judicial, ha señalado que se han incoado diligencias previas en los tribunales de instancia competentes de Huelva y Jerez de la Frontera (Cádiz) y, paralelamente, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva, tras la recopilación y análisis y aseguramiento de todos los elementos de prueba, trabaja con la Fiscalía Antidroga para dar cuenta de los resultados a la investigación que finalmente ha asumido la Audiencia Nacional.

"En resumen, el procedimiento se encuentra en esa fase inicial y se está actuando, como no puede ser de otra forma, con la máxima diligencia para esclarecer completamente los hechos y depurar las responsabilidades que procedan", ha manifestado.

En este punto ha agradecido el trabajo en las labores de rescate y salvamento que junto al Servicio Marítimo Provincial de Huelva realizaron la Armada, Salvamento Marítimo y el Servicio de Vigilancia Aduanera. "Una ayuda fundamental en unos momentos verdaderamente difíciles".

En este sentido, el ministro ha querido referirse a las críticas de los últimos meses manifestado que "no se puede normalizar el uso malintencionado del dolor ajeno cuando el único objetivo es el de encender hasta el extremo el enfrentamiento en el que la derecha y, por supuesto, la ultraderecha se han tristemente acomodado". Un marco de debate en el que considero que un representante público no debería entrar.

Al respecto, ha calificado de "ejemplar" la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad que "tiene como resultado que hoy España sea uno de los países más seguros del mundo". "Pero aún así, lamentablemente ocurren desgracias. Y no es que no se puedan evitar, trabajamos cada día para que no ocurran".

"De hecho, quienes mienten asegurando que no hay medios para luchar contra el narcotráfico, olvidan, o lo que es peor, ocultan que en el caso del accidente de Huelva se vio implicada una de las patrulleras más avanzadas que existen en el mundo y con las que cuenta la Guardia Civil.

Concretamente, la 'Río Antes', una interceptora de alta velocidad modelo HS60 una de las patrulleras más modernas".

No obstante, el ministro ha remarcado que "la rabia y ese dolor deben servirnos para tomar el impulso necesario que nos permite seguir trabajando de forma clara y decidida".

DATOS DE OPERACIONES

El ministro ha afirmado que la inversión para este 2026 asciende a casi 39 millones de euros, "1,3 millones más que lo destinado el pasado año", y que financiarán, "sin duda alguna, el refuerzo de las plantillas policiales y la mejora de la dotación de medios materiales, tecnológicos y de apoyo a las actividades de investigación e inteligencia policial".

Además, ha remarcado que el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar "funciona y sus resultados son claramente positivos", ya que desde julio de 2018 y hasta el cierre de 2025 "se han desarrollado 48.000 operaciones policiales, registrándose el año pasado un incremento del 13% con respecto a 2024". "Además, en estos ocho años son ya 31.000 los sospechosos detenidos o investigados por delitos de narcotráfico y hemos aprendido más de 2.200.000 kilos de droga, se han incautado más de 3.000 armas de fuego, más de 125 millones de euros en efectivo, aparte de propiedades, inmuebles, etc. Más de 9.700 vehículos, entre ellos más de 2.000 embarcaciones y más de 2.200.000 litros de gasolina".

"Estos datos nos llevan a mi entender a varias conclusiones y es que desde su puesta en marcha el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar nos ha permitido recuperar espacios antes dominados por los narcos; debilitar la estructura logística y financiera del narcotráfico; incrementar la actividad policial con eficacia y continuidad; y mejorar los recursos y capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, reforzando la presencia del Estado en un enclave, sin duda alguna, estratégico", ha enfatizado.