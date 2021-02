Más de 200 personas reciben la segunda dosis de la vacuna en la residencia Orpea de Aljaraque (Huelva)

ALJARAQUE (HUELVA), 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La residencia Orpea de Aljaraque (Huelva), --que sufrió un brote en enero tras administrarse la primera dosis de la vacuna frente al Covid-19 y que ya está recuperada y sin casos--, ha recibido ya la segunda dosis de la vacuna. En total, más de 200 personas, entre residentes y empleados, han recibido la vacuna de Pfizer. De esta forma, según han indicado desde la residencia en una nota de prensa, "todas las personas mayores de la residencia se sienten más seguros y protegidos".

Así, desde Orpea se sienten "satisfechos" con el resultado del proceso, porque "tanto mayores como profesionales se han mostrado muy receptivos a vacunarse".

"Gracias a la vacunación, las residencias se convierten en lugares más seguros para vivir. Los mayores están más protegidos frente a posibles contagios por Covid-19 y las complicaciones que provoca el coronavirus", ha asegurado la directora sanitaria de Orpea, Victoria Pérez.

No obstante, consideran que "no debe bajarse la guardia" ni "relajarse" a pesar de tienen "la ventaja" de estar vacunados, y más protegidos, destacando que hay que ser "prudentes" y que se debe seguir manteniendo las medidas de seguridad recomendadas "hasta que la vacunación no se extienda a la población y se consiga mayor inmunidad, tenemos que ser prudentes". "Eso nos dará tiempo para aprender más acerca de cómo funcionan las vacunas y cómo debemos comportarnos", ha advertido la doctora Pérez.

Asimismo, desde Orpea han señalado que tras la vacunación, sus centros mantendrán sus protocolos de prevención y seguridad contra el Covid-19, "cuyos estándares y cumplimientos han permitido a la compañía obtener el certificado Aenor frente al Covid-19, lo que aporta una mayor garantía y seguridad tanto a trabajadores como a residentes, y por tanto a sus familias".

"En las residencias, las personas mayores se sienten más seguras y tienen la esperanza de que todo mejore de aquí a unos meses. Mientras, los profesionales que los atienden trabajan día a día para mejorar su bienestar. Además de cuidar de su salud les animamos a relacionarse y a participar en las actividades que se organizan en los centros. Nuestro objetivo es mejorar su calidad de vida y trabajamos a diario para conseguirlo", ha subrayado la directora sanitaria de Orpea.

Las 49 residencias de mayores que Orpea tiene en el territorio nacional ya están inmunizadas frente a virus. Casi 6.000 residentes y más de 4.000 empleados han recibido la vacuna completa de Pfizer en las últimas semanas.

SOBRE ORPEA

Orpea Ibérica (www.ORPEA.es), con más de 25 años de experiencia, es la compañía de referencia en España en el ámbito de la atención a personas mayores y dependientes, y en el sector de salud mental. En la actualidad cuenta con 50 centros operativos entre residencias, centros de día y clínicas de salud mental, con más de 8.500 camas y cerca de 1.000 plazas de centro de día.

Esta presente en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y Valencia y es una filial del grupo francés Orpea (www.ORPEA.com), líder mundial en el sector de atención a la dependencia, con más de 65.000 empleados y una red de 950 establecimientos que suman un total de 96,577 camas en Francia, España, Portugal, Holanda, Italia, Bélgica, Suiza, Alemania, República Checa, Austria, Polonia, Brasil, Luxemburgo y China.