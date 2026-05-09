La Matriz de Almonte (Huelva) presenta el cartel de la Venida de la Virgen del Rocío, con los símbolos del Traslado

Cartel de la Venida de la Virgen del Rocío 2026. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

La Hermandad Matriz de Almonte (Huelva) presentó este viernes, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, el cartel anunciador de la Venida de la Virgen del Rocío, realizado por el artista José Tomás Pérez Indiano. La obra reúne diferentes referencias al Traslado, como el guardapolvo, el pañuelo de hierba, las salvas, el camino de Los Llanos y la espera de siete años que marca esta cita.

La presentación ha tenido lugar coincidiendo con el inicio de la Novena preparatoria para la romería, dedicada en esta primera jornada a los jóvenes rocieros, en un año especialmente significativo para el pueblo de Almonte, marcado por la Venida de su Patrona el próximo mes de agosto y por su estancia durante nueve meses en este mismo templo parroquial, según ha indicado la Matriz en una nota.

Bajo el lema 'La vida en Almonte se mide de siete en siete años', el cartel sitúa a la Virgen del Rocío como eje central de una composición en la que se entremezclan alegorías y momentos propios del Traslado. La imagen muestra a la Virgen vestida de Pastora, evocando antiguas fotografías y la memoria de las generaciones que han vivido y transmitido esta devoción.

Uno de los elementos principales de la obra es el vuelo de siete palomas, una por cada año de espera. Seis de ellas portan en sus picos los corazones del traje de Pastora con las banderas del Vaticano, España, Andalucía, Huelva y Almonte, mientras que la séptima representa el nuevo año de traslado, el último de la espera. La composición incorpora también flores de papel, que coronan el cielo almonteño durante este tiempo de gracia.

En el interior de la capa de la Virgen se representa uno de los momentos del Traslado por el camino de Los Llanos, como es la Virgen envuelta en el característico guardapolvo, recortando su silueta en la noche entre pinares y a hombros de sus hijos. La obra incorpora además una escopeta con el pañuelo de hierba, en referencia a las salvas de los almonteños que anuncian la cercanía de la Virgen.

El cartel incluye también un homenaje a las abuelas almonteñas a través de la corona envuelta en plásticos y la ráfaga con el pañuelo de hierba, elementos asociados a ese traslado de la Virgen durante el camino. Estos motivos aparecen en tonos rojizos, utilizados por el autor como referencia a la pasión del pueblo de Almonte por su Patrona.

El Pastorcito aparece ataviado con sus atributos característicos y acompañado por un vuelo de palomas blancas. La obra se completa con una lluvia de pétalos, en alusión al recibimiento que acompaña a la Virgen hasta su llegada a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

La tipografía elegida remite a la cartelería de los años ochenta, con especial presencia de los colores amarillo y blanco, en referencia al Año Jubilar concedido por la Santa Sede a la Hermandad Matriz con motivo de la Venida.

SOBRE EL AUTOR

José Tomás Pérez Indiano ya firmó para la Hermandad Matriz el cartel anunciador de Pentecostés 2020. Su trayectoria está vinculada especialmente a la cartelería religiosa y taurina, con un estilo reconocible por el uso del color, la composición simbólica y la incorporación de nuevas técnicas.

Entre sus trabajos figuran el cartel de las Fiestas de Primavera de Sevilla 2023, así como carteles para la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y Las Ventas. Su obra ha formado parte de exposiciones en distintos espacios nacionales e internacionales.