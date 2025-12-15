Medio centenar de escolares participan en Huelva en el programa LEER+ de la Fundación José Manuel Lara

Escolares onubenses en el programa LEER+. - FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL LARA

HUELVA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración del Día de la Lectura en Andalucía, el CEIP Tartessos ha acogido una sesión abierta del programa LEER+, una iniciativa de acompañamiento lector impulsada por la Fundación José Manuel Lara y la Fundación "la Caixa" a través de sus Convocatorias de Proyectos Sociales, cuyo objetivo es mejorar la competencia lectora del alumnado y apoyar su desarrollo académico y personal.

Durante este trimestre, casi medio centenar de escolares de cinco centros educativos onubenses han participado en LEER+, un programa que acerca la lectura a menores en entornos socialmente vulnerables y que se apoya en la labor imprescindible del voluntariado, ha indicado la fundación en una nota.

Entre octubre y diciembre, los colegios San Fernando, Tartessos, Al-Andalus, Andalucía y Príncipe de España han desarrollado un total de 12 sesiones por centro, sumando 564 horas de acompañamiento lector, con el apoyo de personas voluntarias que han dedicado 120 horas a leer junto a los menores. Asimismo, gracias a la colaboración de la Fundación "la Caixa", cinco colegios gaditanos están viviendo la misma experiencia, alcanzando a cien menores.

"LEER+ es mucho más que un proyecto de lectura: es un compromiso con la igualdad de oportunidades. Cada sesión en la que voluntariado y escolares comparten lectura es un acto de inclusión y nuevas oportunidades. No se trata solo de leer juntos, sino de abrir caminos para que puedan acceder a un futuro lleno de posibilidades. En el Día de la Lectura, reafirmamos que este proyecto es una herramienta para cerrar brechas educativas y construir una sociedad más justa", ha señalado el director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo Pérez.

En este sentido, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Huelva, Carlos Soriano García, ha afirmado que "leer juntos parece algo pequeño, pero tiene una enorme fuerza: cada libro que se abre aquí es una oportunidad que se abre en la vida de un niño o una niña".

"La lectura es la primera gran herramienta para que ningún niño ni ninguna niña se quede atrás. Si queremos una Andalucía con más oportunidades, debemos empezar por lo esencial, y eso empieza aquí, con proyectos como LEER+. Una hora del tiempo de nuestros voluntarios se convierte en puertas que se abren, en brechas que se cierran y en niños que descubren el placer de leer. Huelva demuestra que la educación crece cuando sumamos: centros educativos, familias, voluntariado, administraciones y fundaciones. Leer no es solo aprender: es conectar, emocionarse y crecer juntos", ha subrayado.

Por su parte, la Fundación "la Caixa" ha destacado que "el trabajo de entidades como la Fundación José Manuel Lara que con proyectos como LERR+ "está generando un impacto real en la comunidad". "Impulsando iniciativas como esta a través de las Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación "la Caixa" queremos mantener nuestro compromiso de avanzar juntos hacia una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y solidaria fomentando la cohesión social", ha añadido.

El programa mejora la competencia lectora y despierta el interés por los libros entre estudiantes de primaria en entornos donde a menudo faltan referentes lectores. Se desarrolla gracias al voluntariado, que dedica una hora semanal a acompañar al alumnado en su proceso lector, con materiales y orientación facilitados por la Fundación José Manuel Lara.

Desde su puesta en marcha en 2022, LEER+ ha beneficiado a más de 2.000 escolares de 200 centros educativos de Andalucía, Ceuta y Melilla, consolidándose como un referente en el fomento de la lectura y en la mejora de la competencia lectora.