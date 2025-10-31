Moguer (Huelva) recupera el histórico Muelle de La Ribera como espacio para el turismo sostenible

Fotos de la recreación del muelle de la Ribera de Moguer. - MANCOMUNIDAD DEL CONDADO
Publicado: viernes, 31 octubre 2025 17:41

MOGUER (HUELVA), 31 (EUROPA PRESS)

El presidente y el gerente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Paco Pérez y Adrián Moreno, respectivamente, junto con la delegada de Turismo de la Junta en Huelva, Teresa Herrera; el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, y otros representantes políticos del municipio han visitado el Muelle de La Ribera, donde ya han comenzado las obras incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Litoral-Condado de Huelva.

La actuación, con una inversión total de más de 190.000 euros, tiene como objetivo principal recuperar el antiguo muelle y su entorno inmediato, dotándolo de un diseño renovado "que combina funcionalidad, accesibilidad y respeto por su valor histórico y paisajístico", ha indicado la Mancomunidad del Condado en una nota.

El proyecto contempla la reordenación del espacio público del muelle, con la creación de zonas estanciales y de paseo, la instalación de nuevo mobiliario urbano, la mejora de la iluminación mediante luminarias solares, la integración paisajística de los accesos y la puesta en valor del borde fluvial mediante una intervención respetuosa con el medio natural y con la memoria marinera de Moguer. Además, se habilitará un pantalán que permitirá conectar este punto con otros del entorno del río Tinto a través de embarcaciones ligeras.

"Con esta actuación, seguimos apostando por un modelo de desarrollo turístico sostenible que recupera espacios con identidad propia y que contribuye a transformar nuestro territorio, conectando patrimonio, naturaleza y sostenibilidad en un modelo turístico de futuro", ha explicado el presidente de la Mancomunidad, Paco Pérez.

El PSTD Litoral-Condado de Huelva contempla un total de 14 actuaciones en los municipios de Almonte, Moguer y Palos de la Frontera, con una inversión global de 2,4 millones de euros, financiados con fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, coordinados en Andalucía por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

