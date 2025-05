Montero mantiene que el procesamiento del hermano de Sánchez "se fundamenta en un bulo" de la "extrema derecha"

HUELVA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sostenido este viernes que la apertura de juicio oral contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, "se ha fundamentado en un bulo, en una mentira" procedente "de la extrema derecha".

Así se ha pronunciado la vicepresidenta primera del Gobierno y también vicesecretaria general del PSOE en una atención a medios en Huelva antes de visitar la empresa dedicada a la producción de hidrógeno verde Ariema Enerxía SL, y a preguntas de los periodistas después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz haya abierto juicio oral contra David Sánchez; el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y otras nueve personas por presuntos de delitos de tráfico de influencias y prevaricación en el marco de una investigación por la presunta adjudicación irregular de un puesto en la Diputación de Badajoz al hermano de Pedro Sánchez.

María Jesús Montero ha remarcado que, cuando David Sánchez aspiraba a un puesto de trabajo como el que se investiga, su hermano, Pedro Sánchez, "no tenía en ese momento ninguna función institucional" y "no era presidente del Gobierno", al tiempo que ha defendido que el investigado reunía "un currículum que lo acredita" como adecuado para aspirar a dicho puesto, para lo que reunía "los complementos necesarios para poder desarrollar" la tarea asociada al mismo.

En esa línea, la también secretaria general del PSOE andaluz ha enmarcado este caso en la "persecución" que, en su opinión, se está dando desde "la extrema derecha", que "está permanentemente poniendo en conocimiento de los tribunales situaciones que son bulos, que son mentiras".

"A partir de ahí, se inician investigaciones que, antes de que lleguen a una sentencia, ya han hecho un recorrido en la prensa en la que se trata de atacar, de deshumanizar a la persona del presidente" del Gobierno, "que es la que está en el foco de esa agresión, utilizando su entorno, algo que no había ocurrido nunca en este país", ha abundado María Jesús Montero.

Ha incidido en criticar que, por parte de "la ultraderecha", hay "todos los días prácticamente informaciones, pseudo-informaciones, investigaciones, pseudo-investigaciones, que lo que pretenden es atacar el entorno del presidente". "Lo hemos visto no solamente en este caso", sino también "con la mujer" de Pedro Sánchez, según ha puesto de relieve la vicepresidenta primera, que en ese punto ha querido "alertar" de que "la democracia no debe entender de este tipo de procedimientos que utiliza la derecha y la ultraderecha para intentar denostar al contrario, para intentar deshumanizarlo, desprestigiarlo, dar una imagen que no se corresponde con la realidad".

La líder del PSOE-A ha aludido también a "un caso mucho peor" al del hermano de Pedro Sánchez, que fue, según ha continuado, el de "la hermana del presidente" de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que "fue contratada, ni más ni menos, que en un conservatorio que dependía de la Junta de Andalucía".

"Es algo que no tiene nada que ver con el caso del hermano del presidente" del Gobierno, pero "no tuvo ningún tipo de recorrido", ha llamado la atención María Jesús Montero, que ha agregado que le "gustaría que los tratos se consideraran por igual, porque hay gente" a la que "se le llena la boca hablando de esta situación", cuando hubo "una situación muy similar" en el "entorno" del presidente andaluz del PP-A, si bien "no se abrió por parte de la ultraderecha una denuncia y, posteriormente, un juicio".

De igual modo, ha sostenido que el PP "tiene mucho que responder de los casos de corrupción que tiene en su entorno y, concretamente en Andalucía, a ver" si Juanma Moreno "alguna vez responde de las imputaciones de los gerentes del SAS --Servicio Andaluz de Salud--, de los fraccionamientos de los contratos, de la contratación irregular de los interinos, del caso del tanatorio de Sevilla --de Mairena del Alcor--, de los problemas que incluso llevaron al notario al Partido Popular de Sevilla", ha abundado.

"Espero que el señor Moreno Bonilla algún día tenga bien tener la dignidad de responderle a la gente sobre cuestiones que le afectan directamente en su entorno", ha zanjado María Jesús Montero.

"RESPETO" AL PASO DE GALLARDO A LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Por otro lado, preguntada por la decisión del presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, de entrar como diputado en la Asamblea de Extremadura, lo que le otorga aforamiento, María Jesús Montero ha comentado que su compañero de partido "ha hecho lo que ha creído mejor y más conveniente", y ha trasladado "el respeto" del PSOE a esa decisión, "sin mucho más que comentar".

"Cada persona entiende que tiene que desarrollar su tarea política, su acción política, desde el entorno que considera más adecuado", y "en este caso (Gallardo) piensa que tiene que estar en la Asamblea, y el partido (PSOE) respeta evidentemente la estrategia que tenga el propio secretario general de Extremadura", cuyo "objetivo tiene que ser ganar las elecciones" en dicha región, ha añadido la vicesecretaria general del PSOE para concluir.