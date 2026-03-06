Montero se remite a Defensa para conocer el "detalle" del uso de bases pero incide: No servirán para una "guerra ilegal"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, atiende a los medios en las instalaciones de Moeve en Palos de la Frontera (Huelva). - EDUARDO BRIONES/EUROPA PRESS

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este viernes que "habría que preguntarle al Ministerio de Defensa" para conocer el "detalle" de los aviones que despegan de la base militar de Rota (Cádiz), si bien ha incidido en señalar que el Gobierno de Pedro Sánchez "no va a autorizar la utilización de las bases" estadounidenses ubicadas en Andalucía "para darle amparo a una guerra ilegal", en alusión a los ataques iniciados por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así lo ha señalado la vicepresidenta primera en una atención a medios durante una visita a las instalaciones de Moeve en Palos de la Frontera (Huelva), y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre si aviones de Estados Unidos usaron la base de Rota (Cádiz) el pasado fin de semana.

María Jesús Montero ha indicado que no tiene "el detalle de cuáles son los aviones que salen o no de la base de Rota", pero lo que sí sabe, según ha añadido, es que "para que se pueda utilizar la base para una ofensiva de este tipo, hace falta la autorización del Gobierno", y el Ejecutivo "no va a autorizar la utilización de las bases" de Rota y Morón de la Frontera (Sevilla) "para darle amparo a una guerra ilegal".

"Esto es lo que le puedo comentar, pero ya habría que preguntarle al Ministerio de Defensa respecto a cualquier dispositivo, cualquier avión o algo que haya salido de la base", para saber "en concreto qué misión tenía", ha apostillado la vicepresidenta primera para concluir su respuesta.