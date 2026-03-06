Montero señala que la línea Sevilla-Huelva-Faro es "fundamental" pero que "no hay ningún avance sobre lo que se conoce"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a su llegada a la celebración de la Cumbre Hispano-Portuguesa en la provincia de Huelva. - Francisco J. Olmo - Europa Press

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado este viernes en Huelva que "no hay ningún avance añadido" sobre lo que ya se conoce con respecto a la creación de una conexión ferroviaria entre Sevilla, Huelva y Faro (Portugal) , al tiempo que ha destacado que la considera una línea "fundamental" pero que "habría que buscar financiación" por parte de Europa.

Así lo ha manifestado la vicepresidenta primera del Gobierno de España en declaraciones a los periodistas durante su visita a la empresa Moeve, donde ha sido preguntada por posibles avances en la reclamada línea Sevilla-Huelva-Faro, por parte de ambos ayuntamientos andaluces y del portugués, así como los agentes sociales y económicos de las dos provincias.

Montero ha explicado que el Gobierno lleva "tiempo" trasladando "la importancia de mejorar las comunicaciones con Portugal", así como que esa línea ferroviaria es "una línea importante" para España y "fundamental para Europa". "Y esto significa que tenemos también que buscar financiación en relación con esta materia por parte de Europa", ha concluido.

El pasado 24 de febrero delegaciones institucionales de Huelva y Sevilla se desplazaron a Bruselas para defender la conexión ferroviaria entre Andalucía y Portugal, con la alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla, donde señalaron que habían recibido el "apoyo de Europa", según lo ha trasladado el comisario Europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, a los alcaldes del PP de ambas provincias, Pilar Miranda y José Luis Sanz, respectivamente.

Los representantes de Huelva y Sevilla trasladaron a la Comisión Europea la "necesidad" de integrar esta conexión ferroviaria en "las prioridades" de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), lo que "debería traducirse en plazos más cortos de ejecución y acceso a financiación europea". Para ello, mantuvieron en Bruselas un encuentro con el comisario Europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, acompañados por el eurodiputado andaluz Juan Ignacio Zoido.

Al respecto, según destacaron desde ambas delegaciones, el máximo representante en la materia a nivel comunitario "se mostró favorable al proyecto, animando a seguir trabajando en la conexión entre Andalucía y el Algarve", indicaron antes de añadir que "el compromiso del comisario Europeo de Transportes ha sido claro".