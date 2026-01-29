Montero subraya que "el espíritu de Adamuz" se ha proyectado en una "emotiva ceremonia" en Huelva

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia saludan a las autoridades en la misa funeral celebrada en Huelva en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). - Gogo Lobato - Europa Press

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves tras su asistencia en Huelva en la misa funeral que se ha celebrado como homenaje a los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que "el espíritu de Adamuz está presente", en alusión a la reacción de solidaridad de la población local y de la comarca y al trabajo cohesionado de las administraciones para gestionar la catástrofe del domingo día 18 tras la colisión entre dos trenes que viajaban, respectivamente, desde Madrid hacia Huelva y en sentido de Málaga a Madrid.

A través de una publicación en su cuenta personal en la red social X, Montero ha calificado de "emotiva ceremonia" el acto de homenaje que se ha celebrado en Huelva a las víctimas y a sus familias y que han contado con la presencia de los Reyes, así como del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

La también secretaria general del PSOE de Andalucía ha descrito que ha sido una jornada en que "España y Andalucía lloran y acompañan a los familiares y amigos en estos duros momentos".

Los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) han expresado este jueves durante la misa funeral celebrada en el Pabellón Carolina Marín de Huelva su compromiso de "luchar desde la serenida" por "saber la verdad" de un siniestro que se ha cobrado la vida de los que han definido como "los 45 del tren".

Así lo ha expresado en el tramo final de la misa funeral Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, una de las onubenses fallecidas en el Alvia, que ha tomado la palabra acompañada de su hermano Fidel en nombre de las familias de todas las víctimas ante las más de 4.000 personas que han seguido una ceremonia.

Sáenz ha iniciado su intervención reivindicando que esta misa era "el único funeral que cabía en esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la del Dios que hoy aquí se ha hecho presente en el pan y el vino, bajo la mirada de su madre, en su advocación" de la Virgen de Cinta, en alusión al aplazado homenaje de Estado pactado por el Gobierno y la Junta de Andalucía para el 31 de enero y que sigue sin fecha tras las reticencias de las familias.