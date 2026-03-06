Montero urge al PP a posicionarse y contrapone los plazos de comparecencia de Sánchez por Irán con los de Aznar por Irak

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de visitar las instalaciones de Moeve para conocer los proyectos Positive Motion y Valle Andaluz del Hidrógeno Verde (Foco Onuba). A 6 de Marzo - Eduardo Briones - Europa Press

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha valorado este viernes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, solicite comparecer a petición propia en el Congreso de los Diputados en relación a los ataques iniciados por Estados Unidos e Israel contra Irán, y ha señalado que el plazo que va a tardar en comparecer el presidente socialista contrasta con los "diez meses" que tardó José María Aznar (PP), cuando gobernaba, para comparecer en las Cortes Generales desde que se iniciaran los "primeros movimientos" de la guerra de Irak que comenzó en el año 2003.

Así lo ha puesto de relieve la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda en una atención a medios durante una visita a las instalaciones de Moeve en Palos de la Frontera (Huelva), y a preguntas de los periodistas tras conocerse que Pedro Sánchez ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la posición del Ejecutivo ante el referido conflicto en Oriente Medio.

María Jesús Montero ha defendido que "el presidente del Gobierno siempre rinde cuentas, y el hecho de solicitar a petición propia su comparecencia a pocos días de que este conflicto estallara es una muestra de que tenemos un papel muy activo en la escena internacional".

Además, ha indicado que representa "una política de contraste, porque cuando empezó y se iniciaron los primeros movimientos en la guerra de Irak" de 2003, "no fue hasta diez meses más tarde" cuando el entonces presidente del Gobierno José María Aznar "solicitara su comparecencia en el Congreso de los Diputados".

De este modo, Montero ha incidido en valorar que la comparecencia de Sánchez se solicita "apenas tres o cuatro días después de que desgraciadamente haya estallado este conflicto" en Irán, tras lo que ha defendido que tanto los ciudadanos como el Congreso merecen "un debate en donde cada uno pueda exponer su posición y, por tanto, se puedan intercambiar opiniones y también, por supuesto, escuchar aquellas sugerencias nuevas que los grupos" parlamentarios "quieran plantear".

ENVÍO DE FRAGATA

De igual modo, a Montero le han preguntado por la petición que ha realizado el PP para que Pedro Sánchez someta a la votación del Parlamento el envío de una fragata a Chipre que anunció este pasado jueves el Gobierno, y al respecto de esta cuestión ha indicado que "el apoyo y refuerzo a países de la Unión Europea (UE) para que puedan, a su vez, consolidar sus posiciones de defensa en relación, en este caso, con la frontera oriental, es una exigencia" de la UE, y "algo habitual, normal" en este ámbito.

"Por eso no se entiende la petición del Partido Popular, que tampoco sé si esconde un estar de acuerdo o que no están de acuerdo", ha apostillado la vicepresidenta, que en ese sentido ha llamado la atención acerca de que desde el PP pidan "que se pida permiso al Congreso de los Diputados para algo que no tiene que hacerse, pero no dicen cuál va a ser la posición que ellos mantendrían".

Montero ha considerado así que la pregunta que habría que hacer es "qué opina" el PP respecto a que el Gobierno de España haya "reforzado a un portaaviones francés que iba a Chipre", en el marco de una acción que no es "ofensiva", según remarcado, sino que persigue "reforzar las capacidades de aliados de la Unión Europea, entre ellas la evacuación de personas, si llegado el momento fuera necesario".

A preguntas de los periodistas, la vicepresidenta primera ha indicado que desconoce "qué artículo" en concreto de qué ley "se invoca" para justificar el envío de dicha fragata, pero en todo caso ha defendido que es "importante" acudir "a la llamada de otros países de la Unión Europea que están en situación de frontera", para prestarles "ayuda".

A la pregunta de si el Gobierno ha conversado con el PP sobre este asunto o si Pedro Sánchez va a llamar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para tratar este asunto, María Jesús Montero ha respondido que "Moncloa puede explicar mucho mejor esa parte", y en todo caso ha defendido que "es fundamental que la mesa del Congreso" convoque el Pleno en el que vaya a comparecer Sánchez "en el menor plazo de tiempo posible", teniendo en cuenta que la semana que viene no hay sesiones plenarias previstas porque "se interrumpen cuando hay elecciones", como en este caso ocurre con los comicios que se celebrarán en Castilla y León el próximo 15 de marzo.

URGE AL PP A ACLARAR SU POSICIONAMIENTO

También ha incidido en señalar que está "deseando conocer la posición del PP" en torno a esta cuestión, porque ahora mismo ve a los 'populares' "en un seguidismo absoluto a las tesis que está planteando" el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "pero por otra parte piden explicaciones al Gobierno sobre cuestiones" ante las que tampoco se conoce "cuál es la posición" del PP, ha añadido.

"Sabemos que (Juanma) Moreno Bonilla y (Alberto Núñez) Feijóo parece que no les importa que el señor Trump diga que las bases militares se utilicen para lo que ellos quieran, para lo que ellos deseen", ha añadido Montero, que ha remarcado que el Gobierno de Pedro Sánchez reclama "respeto a la legalidad internacional" ante "la ofensiva que Trump ha lanzado sobre otros países".

Además, ha tildado de "ilegal" la "guerra" iniciada contra Irán, y ha sostenido que no se puede "romper el orden internacional, ni siquiera ante un país", en alusión a Irán, sobre el que "el Gobierno de España siempre ha denunciado que se está produciendo una vulneración de los derechos humanos", ha apostillado.

"Una guerra ilegal lo único que trae es sufrimiento, encarecimiento de los precios, malestar a las familias", ha advertido la vicepresidenta primera, quien en ese punto ha llamado así "a la desescalada" en este conflicto, y a que sean "el diálogo y la diplomacia" los que "solucionen todo este tipo de problemas".

Dicho esto, Montero ha insistido en señalar que está "deseando escuchar" la posición del PP, que "a veces es errática, otras veces directamente" pasa por seguir "la posición de Trump, y en otras ocasiones ni siquiera conocemos", y ha remarcado que en este tipo de asuntos "es fundamental que todos a una defendamos la posición, la dignidad de España y nuestra voz en el ámbito internacional".

"Ellos decían que estábamos solos, y como siempre hemos demostrado que no es que estuviéramos solos, es que éramos los primeros en llegar", ha reivindicado la vicepresidenta primera del Gobierno, quien en ese sentido ha puesto de relieve que desde este pasado jueves ha habido "otros países" que "se han ido sumando a la posición de España", y en concreto ha citado a Italia, que "también ha planteado que no va a permitir la utilización de las bases militares para fines que tienen que ver con la guerra ilegal", ha valorado María Jesús Montero.