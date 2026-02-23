Moreno pide "desclasificar" la información del caso Koldo y la supuesta violación del ex DAO de la Policía Nacional

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un acto en Aljaraque (Huelva). - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

ALJARAQUE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este lunes que se "desclasifique" información sobre el caso Koldo y sobre la presunta violación del ex DAO de la Policía Nacional al ser preguntado sobre el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de desclasificar este próximo martes documentos del golpe de Estado que se produjo el 23-F de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero, justo cuando se cumplen 45 años.

En declaraciones a los medios en Aljaraque (Huelva), Juanma Moreno ha señalado que "todo lo que sea información me parece bien" pero, a renglón seguido, ha añadido que la "única objeción que puedo tener es la sospecha de que sea una cortina de humo". En este punto, ha mostrado su "sorpresa" sobre la cena "de la que hemos tenido conocimiento hoy" en casa del ministro Luis Ángel Torres con un constructor para la adjudicación de un contrato de siete millones de euros.

"Cuando se habla de desclasificar, también nos gustaría que desclasificara, que diera información sobre por qué se le adjudicó la obra más cara a un constructor en la casa personal de un ministro una semana antes. Que también desclasifique esa información, que vendría muy bien", ha apuntado el presidente de la Junta, que, igualmente, se ha preguntado "¿por qué no desclasifica qué es lo que ha sucedido con la supuesta violación de una agente de la Policía Nacional por parte de un alto mando de la Policía? ¿Sabían? ¿La protegieron? Creo que todo eso también habría que desclasificarlo para que también tengamos conocimiento y podamos tener información los ciudadanos".

Por último, y a vueltas con las desclasificación de documentos del 23F, Juanma Moreno ha dejado claro que "a mí me interesa más el futuro que el pasado. Algunos están obsesionados con el pasado, pero a mí me interesa más lo que va a pasar mañana y lo que está pasando hoy. Le pediría al Gobierno que prestara un poquito más de atención al presente y al futuro y menos al pasado". Ente los documentos pendientes de desclasificar se encuentra el sumario completo del juicio que está custodiado en el Tribunal Supremo, que consta de 89 legajos y en el que se incluyen grabaciones originales y declaraciones de los implicados; los archivos de los Servicios de Inteligencia, el CNI de la época llamado CESID, con los documentos internos y las transcripciones de las grabaciones de escuchas de la noche del golpe de Estado y que se clasificaron como "alto secreto"; y también están las comunicaciones de Casa Real, Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares.

El Gobierno aprobó en 2025 un proyecto de Ley de Información Clasificada, que pretende sustituir a la Legislación franquista de secretos oficiales. El proyecto fue remitido al Congreso de los Diputados y se encuentra en tramitación. En este proyecto se contempla la desclasificación automática a los 45 años de los secretos oficiales considerados como "alto secreto"; a los 35 años para los clasificados como "secreto"; entre 7 y 9 años para la información "confidencial" y entre 4 y 6 años para la información "restringida". Precisamente hoy se cumplen 45 años del Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.