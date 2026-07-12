El movimiento natural de población en Huelva vuelve a arrojar saldo negativo en 2025 con más nacimientos y defunciones

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HUELVA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ha publicado el avance de los datos de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP) correspondientes al año 2025 en el que vuelve a arrojar, un año más, saldo negativo en la provincia de Huelva, además de que muestra ascensos respecto al año 2024 en nacimientos (1,5%) y defunciones (3,72%) y menos matrimonios (8,39%).

Según esta estadística, consultada por Europa Press, el número de nacimientos de madres residentes en Huelva durante 2025 fue de 3.673. Si a este número se le restan las defunciones ocurridas en el mismo año, 4.736, se obtiene un crecimiento natural negativo de 1.063 efectivos, medida que viene siendo negativa desde hace varios años en la provincia.

Por su parte, el número de nacimientos de madres residentes en Andalucía durante 2025 fue de 60.038. Si a este número se le restan las defunciones ocurridas en el mismo año, 74.457, se obtiene un crecimiento natural negativo de 14.419 efectivos, medida que viene siendo negativa desde 2018 en Andalucía.

NACIMIENTOS

En este sentido, la provincia de Huelva experimenta un incremento de nacimientos del 1,5%, siendo uno de los más altos de todas las provincias andaluzas, solo superada por Granada, con un 3,3%. Por sexos, el porcentaje de nacimientos de niños (1.894) fue del 51,5%, ligeramente inferior al de nacimientos de niñas (1.779), circunstancia que se repitió en todas las provincias.

En cuanto al estado civil de la madre, el número de nacimientos de madres no casadas fue de 2.005, suponiendo el 54,55% del total de nacimientos. El número de nacimientos de madre no casada en Andalucía (31.549) descendió un 1,6% respecto a 2024, suponiendo el 52,5% del total de nacimientos. Este porcentaje llegó al 58,8% en Cádiz, siendo la provincia de Jaén donde el porcentaje fue menor (46,4%).

El grupo de edad de las madres con mayor número de nacimientos fue el de 30 a 34 años, concretamente, 1.170 (31,85% del total). Además, durante el pasado año se registró un nacimientos cuya madres tenían menos de 15 años y 97, ente 15 y 19 años, lo que supone un ligero descenso con respecto a 2024.

DEFUNCIONES

El número de defunciones de residentes en Huelva durante 2025 fue de 4.736, un 3,7% más que el año anterior. De ellas, 2.498 (el 52,7%) correspondieron a hombres, mientras que fallecieron 2.238 mujeres. Del total de defunciones, 141 eran personas de nacionalidad extranjera (un 2,9%). Entre las personas fallecidas el 16,5% de las defunciones, el mayoritario, tuvo lugar entre los 90 a 94 años, seguido de la franja entre 85 a 89 años con el 16,4%.

El número de matrimonios registrados en 2025 en Huelva fue de 1.812 (un 8% menos que en 2024). De estos, 247 matrimonios tenían algún cónyuge de nacionalidad extranjera (el 13,6%), mientras que ambos cónyuges eran españoles en 1.527 de las parejas que contrajeron matrimonio.

Finalmente, en el año 2025 se celebraron 1.791 enlaces entre personas de distinto sexo, cifra que representa un 4% más que el año anterior, mientras que se celebraron 91 enlaces entre personas del mismo sexo, lo que ha supuesto un decrecimiento del 42,1%.

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía publica los datos definitivos del año 2025 sobre los principales resultados del Movimiento Natural de la Población (MNP), donde se contabilizan anualmente los principales fenómenos demográficos (nacimientos, defunciones y matrimonios) de residentes en Andalucía. Los datos publicados se refieren a acontecimientos que han ocurrido durante el año, considerándose algunas variables básicas de estudio como el sexo, la edad o la nacionalidad.