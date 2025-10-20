Muere apuñalado tras una discusión entre "conocidos" en Punta Umbría (Huelva) y detienen a dos personas

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido tras ser apuñalada con un arma blanca durante una discusión con varios "conocidos" en la localidad onubense de Punta Umbría. La Guardia Civil ha detenido a dos personas en relación con la agresión.

Según han informado fuentes de la Benemérita a Europa Press, los hechos ocurrieron en la tarde de este lunes, cuando se produjo una discusión entre personas que se conocían entre sí. En el transcurso del altercado, uno de los implicados utilizó un arma blanca, causando a la víctima heridas de "extrema gravedad".

A pesar de la intervención de los servicios sanitarios desplazados al lugar, no fue posible reanimar al herido, que finalmente falleció a causa de las lesiones sufridas.

La Guardia Civil inició las primeras diligencias de investigación que han permitido identificar a las personas relacionadas con la discusión y como resultado se han detenido a dos personas relacionadas con la agresión.

Una vez finalizada la instrucción de diligencias, serán puestas a disposición de la autoridad judicial competente, junto con los detenidos.