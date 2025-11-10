Muere un trabajador tras caer desde una altura de ocho metros en una nave en Cartaya (Huelva)

Archivo - Imagen de recurso de una sala del 112 Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CARTAYA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

Un trabajador ha muerto este lunes tras caer desde una altura de ocho metros en una nave de la localidad de Cartaya (Huelva), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El accidente se ha producido en una instalación dedicada al mármol en el polígono industrial La Barca sobre las 10,47 horas, cuando el centro de coordinación ha recibido el aviso de varios testigos que escucharon pedir auxilio a un hombre.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Local, Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

Según fuentes del servicio de extinción de incendios y salvamento provincial, la víctima ha caído de una altura aproximada de ocho metros. Asimismo, el 112 ha alertado también a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.