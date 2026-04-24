Mujeres de cooperativas y temporeras comparten experiencias en Huelva para impulsar el liderazgo femenino

El Encuentro Amcae + Wafira II. - WAFIRA

HUELVA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva ha celebrado el Encuentro Amcae + Wafira II, un espacio de intercambio que ha reunido a mujeres socias de cooperativas agroalimentarias y a participantes del programa europeo Wafira II con el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres como agentes económicos y "activar referentes reales de emprendimiento vinculados al entorno rural".

Según han indicado en una nota de prensa, el encuentro ha conectado "dos realidades" presentes en el sector agroalimentario: mujeres que desarrollan su actividad como socias de cooperativas y participan en la economía del territorio, y mujeres temporeras que, durante la campaña agrícola en Huelva, avanzan en la definición de sus propios proyectos empresariales dentro del itinerario Wafira II.

A diferencia de un formato convencional, la sesión se ha desarrollado a través de dinámicas participativas diseñadas para facilitar la interacción directa entre las participantes, incluso en contextos con barreras lingüísticas y culturales.

Las actividades han combinado trabajo emocional, comunicación no verbal e intercambio de experiencias, permitiendo que mujeres de distintos contextos identifiquen elementos comunes y compartan mensajes vinculados a la capacidad personal, el apoyo mutuo y el emprendimiento.

Este enfoque responde a una idea "clave" del proyecto europeo: el contacto con referentes reales dentro del propio sector es "un elemento acelerador para activar la confianza y la iniciativa emprendedora".

La iniciativa se ha desarrollado en colaboración con la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias (AMCAE), que trabaja para fortalecer la participación de las mujeres en el cooperativismo. Tanto Amcae como Wafira II comparten un enfoque orientado a reforzar la autonomía económica de las mujeres a través del aprendizaje práctico, el acompañamiento y la conexión con experiencias reales.

WAFIRA II

Wafira II es un proyecto liderado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y financiado por la Unión Europea a través del Migration Partnership Facility, con la participación de organismos internacionales como el International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como de autoridades marroquíes.

En Andalucía, el proyecto se desarrolla a través de Cooperativas Agro-alimentarias, en colaboración con cooperativas onubenses del sector, que facilitan el desarrollo del proceso formativo en el territorio y su conexión con la realidad productiva de la campaña agrícola.

El objetivo del programa es reforzar la autonomía económica de mujeres participantes en procesos de migración circular, conectando la experiencia laboral en España con el desarrollo de iniciativas económicas en sus comunidades de origen.