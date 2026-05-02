El número de personas inscritas en Huelva con residencia en el extranjero creció un 3,67% en 2025

Archivo - Vista aérea de la ciudad de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 2 May. (EUROPA PRESS) -

A principios de 2026 residían en el extranjero 11.055 personas con nacionalidad española inscritas o nacidas en Huelva, lo que supone un incremento del 3,67% con respecto al inicio de 2025, y la mayoría de ellas son hombres, un total de 5.563, según se desprende de la información sobre población andaluza residente en el extranjero elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Esta información, consultada por Europa Press, se elabora a partir de la explotación detallada de los últimos datos disponibles del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) a 1 de enero de 2026, donde constan las personas de nacionalidad española que residen en el extranjero, inscritos en algún municipio español en las oficinas consulares, con independencia de su lugar de nacimiento; y del Padrón Municipal de Habitantes, que permite describir el conjunto de personas nacidas en Andalucía y que residen en el resto de España.

De este modo, del total, si se atiende al lugar de nacimiento, predomina el número de inscritos en la provincia nacidos en el extranjero, en concreto 6.572 (un 5,72% más que en 2025) seguido de los nacidos en Andalucía, 4.115 (39 personas más que el año anterior); y los nacidos en Huelva, 3.815 (un incremento de 31 personas).

No obstante, esta cifra representa tan solo el 3,1% de los residentes andaluces en el extranjero, por lo que Huelva fue la provincia que menor número de inscripciones presentó, mientras que Málaga, Granada y Almería concentraban el 24,0%, 19,1% y 16,4% de los andaluces residentes en el extranjero, respectivamente.

A principios de 2026 residían en el extranjero 354.838 personas con nacionalidad española inscritas en Andalucía (un 4,4% más que en 2025), de las que el 50,7% eran mujeres. Desagregando ese total respecto al lugar de nacimiento, predomina el número de nacidos en el extranjero, 239.435 (un 6,5% más que en 2025) seguido de los nacidos en Andalucía, 104.299 (un 0,3% más que el año anterior).

Por otro lado, los onubenses residentes en el extranjero se repartieron principalmente entre Europa (7.689 personas) y América (2.917), aunque también hay onubenses inscritos con residencia en África (219), Asia (139) y Oceanía (91). Los principales países de residencia fueron Alemania (2.781), Francia (1.722), Reino Unido (936), Suiza (504) y Bélgica (491). Aunque también hay presencia relevante en Estados Unidos (568), Argentina (606) Brasil (367) y Portugal (324).

En cuanto a grupos de edad, el 28,99% de las personas inscritas en Huelva con residencia en el extranjero tenían entre 45 y 65 años; el 20,83%, entre 30 y 44 años; y el 31,7% contaban con menos de 29 años. A lo largo del año 2025, se produjeron 24.597 nuevas altas de residentes en el extranjero inscritas en algún municipio andaluz, un 12,24% más que en 2024. Estas nuevas inscripciones en el PERE supusieron el 6,9% del total de inscripciones en Andalucía, presentando Málaga (8,4%), Cádiz y Almería (ambas con el 7,0%) las proporciones más altas.