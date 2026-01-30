Obispo de Huelva: "Conocer las causas y pedir responsabilidades está más allá del interés político"

El obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra durante la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). - Gogo Lobato - Europa Press

HUELVA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Huelva, Santiago Gómez, ha señalado que "conocer las causas que han podido ocasionar una desgracia de estas dimensiones", en relación al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) "está más allá de cualquier interés político", toda vez que ha insistido en que los familiares "quería un funeral para sus seres queridos, como el que se celebró este jueves".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, el obispo onubense ha calificado que la misa funeral celebrada este jueves en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva por las víctimas mortales del accidente ferroviario, fue "un momento muy hermoso de manifestación de fe de consuelo que la fe y la esperanza en la vida eterna nos da Jesús en el Evangelio y en la celebración de la Eucaristía".

Asimismo, ha remarcado que de "algún modo" también se queda con "la satisfacción de cómo la comunidad cristiana, el pueblo y también las autoridades arropamos a las víctimas", ya que "el sufrimiento que están pasando es muy grande y un duelo muy difícil de gestionar y de afrontar en su vida, que sintieran también el calor de la Iglesia y el calor de la sociedad y de Huelva entera que se volcó en el funeral".

Por otro lado, Gómez ha insistido en que los familiares de las víctimas "lo que querían era un funeral para sus seres queridos, como el que se celebró ayer", toda vez que ha manifestado que "le reconforta el sentir mayoritario del pueblo cristiano, con el respeto a las personas que puedan no compartir nuestra".

"Efectivamente y mayoritariamente pues la población en Huelva pues es cristiana, es católica y la devoción a la Santísima Virgen pues está metida en vena en el pueblo cristiano. Y eso se manifestó ayer. Eso no quita pues el respeto y también la oración, porque los cristianos rezamos por los difuntos, por los que creen y por los que han creído y por los que no sabemos lo que han creído. Porque incluso la Iglesia cuando nos invita a rezar por los difuntos dice 'la fe que solo tú conociste', pero por todo rezamos".

Por otro lado, el obispo ha agradecido la presidencia de los reyes, que no "esperaban", y "ellos agradecieron también el gesto y la ocasión que les brindábamos para poder estar cerca de las víctimas y acercarse a toda la sociedad de Huelva y, en definitiva de España, que se ha sentido conmocionada con este desgraciado accidente.

Por otro lado, preguntado por el discurso de los familiares de las víctimas, el obispo ha reseñado que "a veces se asiste con perplejidad a un debate político, ideológico, que desfigura la realidad".

"Estamos hablando de conocer las causas que han podido ocasionar una desgracia de estas dimensiones, y eso está más allá de cualquier interés político, el conocer qué ha pasado y si hubiera responsabilidades, pues pedirlas y, en todo caso, reparar en lo que se pueda, porque nadie les va a devolver la vida de sus seres queridos y familias que han quedado destruidas y una gestión de un duelo largo que tienen por delante", ha comentado.

Por ello, ha insistido en que "la sociedad, y por supuesto las autoridades públicas, tienen una responsabilidad". "Todos tenemos una responsabilidad de no olvidar esto y de responsabilidades y de pedir que se indemnice en la medida de lo posible.